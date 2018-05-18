这8天，他们在山南市收获的感动与惊喜

五月，携着浅夏的芬芳，又凝了春风的气息，阳光不经意地透过云层，化作缕缕金光，洒遍雅砻大地。
正值浪漫明媚的时节，18家中央和地方重点新闻网站记者组成的“新时代·幸福美丽新边疆”西藏行网络主题采访团走进雅砻这片幸福而美丽的土地，风雨兼程，一路领略高原的魅力与神秘，感受新时代的变迁与发展，见证收获的欣喜与感动。
携雪踏云是旅途的印记
世之奇伟、瑰怪、非常之观，常在于险远，要想领略高原深处的风情，必然要克服种种艰难，到达险远之地。
为了第一时间去看卓嘎、央宗两姐妹的故乡，一到山南，记者们便马不停蹄地奔赴总书记挂念的隆子县玉麦乡。
高原的天气，总是淘气又有灵气，她常常用自己独有的方式来表达对友人的情意。
前一秒明明还是艳阳高照，后一秒空中就飘起了朵朵雪花。
随着海拔的逐渐升高，云雾和积雪染出满窗的白，只有两旁的崖壁上不时露出点点苍翠。
车队似一条由小黑点连成的线，在蜿蜒的山径上缓缓向上移动。
中国网记者吴佳潼说：“好几次车辙与万丈深谷仅半尺之隔，山下都是厚厚的云雾，我们几个女孩当时很害怕，但大家都隐忍着没出声，只悄悄地用手上的东西挡住视线不敢往外看。”
300多公里的路程，由于地势险绝，足足颠簸了近8个小时才到达。
正当大家以为可以松口气，闲适的漫步山谷，尽情欣赏牛羊满坡、青山绿水的美景时，一场雪又不期而至，让人猝不及防。
在此后的列麦乡、错那县，云和雪总会在意想不到的时间和场景里出席，时不时给大家开个玩笑。
不出所料，高原的云与雪在大家心里留下了不可磨灭的印记。
越挫越勇是工作的写实
此次采访，行程近1800公里，每天约有6小时都在路上，记者们走过了临崖泥路、盘山石头路、河谷土尘路……但对大家来说，这还不是最考验人的。高原的“高”带来的身体不适，才是大家面临的重要难题。
由于许多采访地点都比较远，采访团往往要翻越好几座海拔5000米以上是的大山才能到达，巨大的海拔落差让刚到高原的记者们更加不适。
“白天不是采访就是在赶路，晚上吃完药又继续加班赶稿，这就是我们此行的真实写照。”人民网编辑万能一边拿着氧气罩一边玩笑着说。
除了海拔，最大的困扰就是网络。
不论是记者还是编辑，稿件、素材的传输和发布都离不开网络，但由于采访团一直在高海拔的山路上行进，网络常常处于信号差甚至断网的状态。
当然，“无冕之王”是绝不会被轻易打倒的，为了能及时传稿，休息的每分每秒大家都在赶稿，只要一有网络，就抓紧将各种素材传送出去。
中国西藏网赵耀说：“看到祖国边境发展的巨大变化，看到边境人民美满的生活，我只想抓紧机会多报道，让更多的人了解西藏，了解祖国充满魅力的边疆。”
进入西藏8天的时间里，采访组22人就刊发了200余篇各类报道，点击量超过3400万，为我市乃至全区长足发展和长治久安营造了良好的网上舆论氛围。
收获感动是努力的归宿
深入祖国边陲，亲眼目睹群众在党和政府的关怀帮助下，边放牧边守边，努力建设幸福家园的场景，每个人的心里都有数不清的感动与震撼。
“边疆优美的自然环境和人民富足的生活让我很惊喜，我更加深刻的感受到了党对人民的关心，感受到了我们祖国的伟大。”澎湃新闻网时事视频记者孙鹏程说。
新华网的记者刘子明表示，以卓嘎、央宗为代表的无数群众扎根祖国边陲，以最朴实的方式深爱着祖国，守护着祖国的一草一木的事迹，让我深受鼓舞。
除了来自群众的感动，采访团彼此也建立了深厚的“革命友谊”。
一路来，大家一起吃、一起睡，一起在夜深人静的时候加班，一起在风雪交加山顶拍照，一起在尘土飞扬的路上高歌，你生病时，我为你倒杯热水，我疲惫时，枕着他的肩入睡……越是简单，越是深刻，生活中的点滴关怀，成了彼此心底最暖的柔情。
“此行虽然遥远，但有很多朋友陪在身边，生活上，从住宿安排到配备专业医师、日常饮食的荤素搭配、准备水果，很多我们自己都没注意到的细节工作人员都帮我们想到了、准备好，一想到这些，我的心里都是暖暖的。”中国网记者吴佳潼感动的说。
指缝宽，时间瘦，相聚即是分离，“新时代·幸福美丽新边疆”西藏行网络主题活动在匆匆之间落下了帷幕。草原、雪山、瀑布、森林、民居、歌舞……那如云锦般绚烂多姿的回忆，定格在记者们的笔尖和镜头，结下的深情厚谊、收获的感动与惊喜，悄悄地烙在心间、融进歌里。