这8天，他们在山南市收获的感动与惊喜

高原的天气，总是淘气又有灵气，她常常用自己独有的方式来表达对友人的情意。

前一秒明明还是艳阳高照，后一秒空中就飘起了朵朵雪花。

随着海拔的逐渐升高，云雾和积雪染出满窗的白，只有两旁的崖壁上不时露出点点苍翠。

车队似一条由小黑点连成的线，在蜿蜒的山径上缓缓向上移动。

中国网记者吴佳潼说：“好几次车辙与万丈深谷仅半尺之隔，山下都是厚厚的云雾，我们几个女孩当时很害怕，但大家都隐忍着没出声，只悄悄地用手上的东西挡住视线不敢往外看。”

300多公里的路程，由于地势险绝，足足颠簸了近8个小时才到达。