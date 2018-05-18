【在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下——新时代 新作为 新篇章】绿色发展共筑美丽中国

央视网消息（新闻联播）：习近平总书记指出，我们要以更大的力度、更实的措施推进生态文明建设，加快形成绿色生产方式和生活方式，着力解决突出环境问题，使我们的国家天更蓝、山更绿、水更清、环境更优美，让绿水青山就是金山银山的理念在祖国大地上更加充分地展示出来。党的十八大以来，绿水青山就是金山银山的理念深入人心，把生态文明建设融入经济、政治、文化和社会建设的全过程稳步推进，一幅美丽中国新图景正在中华大地上徐徐展开。

一年一度春风暖，又到播绿好时节。位于河北北部浑善达克沙地南缘的塞罕坝林场，护林员正在探索把人工林改建成生态林，一个近自然的森林生态系统正在京津冀北部形成。三代务林人像哺育孩子一样培育着这些林木、壮大着这片绿色。

树，是茫茫荒原最明亮的希望。绿，是美丽中国最动人的底色。启动大规模国土绿化行动，打响污染防治攻坚战，深化生态环境监管体制改革，坚持人与自然和谐共生，不断满足人民日益增长的对优美生态环境需要。党的十九大报告进一步提出，加快生态文明体制改革，建设美丽中国。

推进生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化，治好生态破坏、环境污染的顽瘴痼疾，必须将改革进行到底。

今年3月，新组建的生态环境部整合了其它部门的环保职责，通过“五个打通”，过去职责不清、多头管理的局面被彻底终结。生态环境部履新仅一个多月，连续通报问责多起污染事件，集中约谈10个地方政府，相继启动多项专项行动。

坚持问题导向，敢于动真碰硬，才能取得显著成效。第一轮中央环保督察短短两年时间完成了对全国所有省份的全覆盖，问责人数超过1.8万人，解决群众反映的环境问题8万多个。开展环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护工作的一项重大制度安排，第一轮中央环保督察“回头看”和第二轮中央环保督察正在紧锣密鼓地筹划中。

这几天，沿长江经济带十一省市在“把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发”的理念指引下，拆除码头、搬迁化工厂、植树种草恢复湿地，一场生态修复的新实践正在万里长江沿岸展开。

福建宁德，在乡村振兴战略的引领下，依靠林果产业不仅摆脱了贫困，守护好了绿水青山，还种出了金山银山。

雄安新区，正在构建的绿色生态宜居新城，一淀、三带、九片、多廊，一方林淀环绕的华北水乡，一派城绿交融的中国画卷。

浙江安吉，茶园新绿，远山、竹林、溪水、繁花，美丽乡村掩映山林，书写生态文明建设的精彩篇章。

新时代，新作为，新篇章。随着“绿水青山就是金山银山”理念深入人心，“像对待生命一样对待生态环境”的主动性显著增强。无论是在城市还是乡村，沿着生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国正在成为人们行动的共识。