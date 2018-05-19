纪念昆曲非遗十七载 昆曲普及开新花

晨报记者 邱俪华

昨天是5月18日，这是一个特殊的日子——昆曲首批入选联合国教科文组织颁发的“人类口头和非物质文化遗产”名录17周年的纪念日。为了进一步推广昆曲，传播传统文化，打响“上海文化”品牌，中共黄浦区委宣传部和上海戏曲艺术中心联合主办，上海昆剧团承办的六场昆曲非遗开放日活动提前一天，在黄浦区内社区、学校、商圈、部队等六个不同场地拉开帷幕，把昆曲带入广大市民游客身边。活动中，中共黄浦区委宣传部与上海昆剧团签署战略合作框架协议，通过长期、全面、深度的合作，加快推动以昆曲为代表的优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，把黄浦打造成为优秀传统文化展示传承高地，为打响“上海文化”品牌作出积极的贡献。

在黄浦区有关部门单位的大力支持下，上海昆剧团精心策划推出了这次活动，其规模和范围都创造了上海昆剧团历年纪念非遗活动之最。上海市光明中学、上海消防总队黄浦支队车站中队、五里桥社区文化活动中心、思南公馆、外滩中央、豫园·海上梨园六个举办点，既有培养人才的摇篮，又有冲锋在抢险救灾一线的全国模范消防中队，既有人气旺盛的旅游景点，又有上海的传统商业旺铺，既有活力四射的时尚地标，又有底蕴深厚的历史建筑街区，极具代表意义。

在推广内容方面，除了昆曲的代表作《牡丹亭·游园惊梦》之外，还推出了《夜奔》《三岔口》等武戏，展示了昆曲作为“百戏之祖”能文能武的丰富内涵。在推广形式上，除了常规的演出之外，上海昆剧团还安排了化妆展示、现场示范、昆曲知识问答等环节，不仅从各个角度展示了昆曲之美，而且用深入浅出的方式拉近了和普通观众的距离。

2001年首批入选“非遗”在昆曲发展史上是具有重要意义的一块里程碑。昆曲成为“非遗”之后，其重要文化价值开始为全社会普遍关注。上海昆剧团的普及推广工作数十年如一日，昆曲“非遗”更是成为上昆普及工作的助推器。上海戏曲艺术中心总裁、上海昆剧团团长谷好好回忆：“早些年我们介绍昆曲的时候，绝大部分观众对于昆曲是什么几乎毫无印象。得益于‘非遗’，观众对于昆曲的文化价值有了初步的感性认识。这是昆曲成为‘非遗’之后我最大的感受。”

以往上昆每年纪念‘非遗’都会安排若干场演出，例如学馆制汇报和兄弟剧种合演。今年为什么别开生面？谷好好介绍说：“上昆今年纪念‘非遗’的主题词就是‘普及’，只有扎根于人民，艺术才最有活力，昆曲才能改变‘非遗’的命运，走上复兴繁荣的道路。昆曲普及是上昆的日常工作之一，但是这六场放在‘昆曲非遗日’ 前夕别有意义。通常的演出只有一两场，放在剧场演出传播效果受到一定制约。我们克服了很多困难，连续六个地方六场普及活动，以更加开放的姿态去拥抱社会，表明了我们昆曲人当下的姿态——昆曲其实离你很近。美，就在你身边。”

5月18日昆曲非遗日不仅是昆曲人的节日，更应该成为一个凝聚社会共识、发扬传统文化的契机。谷好好说：“5月18日只有一天，但是这些推广普及工作则是一年365天一刻不曾停歇。目前上昆每年完成公益普及演出180场，平均2天一场。这样日复一日、经年累月的积累，才会有昆虫队伍的不断壮大，才会有观众年龄和知识层的更新——这才最终结出了昆曲演出票房大获成功的硕果。”

◆◆◆晨报对话谷好好

新闻晨报：全城动员，是怎么想到这个互动的点子的？

谷好好：观众储备不够是没有这个底气的，高雅艺术放下身段跟市民面对面，有演出有讲解各种形式，让昆曲在非遗17年的日子，从以前的台上演员比台下观众还要多，到现在这么多人来看昆曲，观众的人气和天气一样火热。

新闻晨报：是特别设计来给昆曲过生日的吗？

谷好好：2001年的5月18日，这个日子大家都记得，确实我们以往每一年都会给昆曲过生日，但是今年这样的形式还是第一次，走出剧场走向市民，跟大家更直接面对面，真正达到艺术和生活在一起。

新闻晨报：从剧场到城市空间，和观众互动方式的这种变化表达的是否也是昆曲的一种自信？

谷好好：是的，如果我们怕观众不肯留步，或者没有信心说观众会停下里认真欣赏，我们是不敢用这种方式的。路上行人的冷漠也是会让我们害怕的，曾经我们也经历过这样的冷漠。但是今天我们有了自信，是观众的喜欢给了我们自信，不仅是演员的自信，观众的自信，他们对传统文化的自信，是让我们觉得尤为珍贵。

新闻晨报：昆曲全城动员，这个消息之前发布以后，市民的反馈是怎样的？

谷好好：非常热烈，尤其在上海的地标地带，这个开拓面比在剧场里还要大。在人多的地方展示昆曲，是一种昆曲的更为主动积极的态度，果然观众反响很热烈，尤其年轻观众，来的非常多。

新闻晨报：这是否意味着昆曲这门古老的传统艺术与上海这座城市的联系也越发紧密？

谷好好：是啊，而且让艺术走进生活，也是我们今天昆曲非遗日的主题。昆曲的非遗，很多年前人们说昆曲要真正成为非遗，就应该走进博物馆，被挂在墙上，那么今天我们用的是一种活态的方式，让大家知道我们还很青春地活跃着，在这个城市里。

新闻晨报：今天一天互动下来有什么感受？

谷好好：如何真正走进观众？我们今天做的就是走进剧场之前的工作，这恰恰是我们现在应该特别重视的。我们今天就去问大家，你们喜欢什么，你们想看什么。这些答案对我们来说是最大的收获。

新闻晨报：以后会经常有这样的活动吗？

谷好好：会的！以后会更多地举办这样的活动，让你在上海的街头，和杜丽娘邂逅。