“博物致知”长三角博物馆教育博览会亮相“5·18”-20多场活动让博物馆“活动”起来

晨报记者 詹 皓

“博物致知”首届长三角博物馆教育博览会于昨天第42个国际博物馆日开幕。这是国内首次以博物馆教育为主题的博览会，5天展期里，来自江苏、浙江、安徽、上海三省一市的36家单位各显其能，将各自最优秀、最具特色的教育项目带出馆舍，20多场活动轮番上演，让你尽情拥抱中华优秀传统文化，体味江南文化的特有魅力。

5天展期活动轮番上演

“博物致知”5天展期里活动多多，总有一款打动你。其中，有陈云纪念馆“吴侬软语颂伟人”、苏州博物馆“片石假山苏绣制作”、安徽博物馆“青铜上的精灵”青少年体验活动、上海自然博物馆的“木偶表演”、中国丝绸博物馆“探寻古典染色的奥秘”、南京博物馆“古籍修复体验”、南通博物馆“手工扎染体验”、上海科技馆“植物印记工坊”等等。

看完这场博览会，你就可以知道，博物馆其实并不高深莫测，文物一点也不晦涩，它们就活在我们的生活里。

跟着绘本人物认识“艺匠”

上海博物馆作为东道主，此次特别推出了两场新鲜有趣的特展“艺匠古今”主题展、“可达之境·中国古建”校园流动展。

“艺匠古今”主题展以绘本形式次第打开，一个叫“阿鲲”的绘本人物带领观众不断寻觅，一路上邂逅无数遥远而亲切的手工器物，蓝印花、竹编、织绣、木版年画、宜兴紫砂、苏州制扇、常州梳篦、景德镇陶瓷、漆器、灯彩，甚至包括土耳其花毯、伊兹尼克陶瓷、日本蓝染等，它们有一个共同的属性：艺匠。展览以30个世界手工艺史上著名的“艺匠之问”来设计话题，让观众在听故事、看实物、赏绘本、做手工之余，引发进一步自主学习和思考的兴趣。

上博教育部相关人士表示，“艺匠古今”主题展策划筹备了5年，这次是首度亮相，它是以一种特别的样式来打包世界手工艺史，展览中，观众可以动手体验木版年画、缂丝、竹编、顾绣、剪纸、陶瓷绘画等传统手工艺，展览经由大众感兴趣的故事绘本形式，带领大家领略日常器物中蕴含的生活美学，以此体现博物馆的社会职能。

为校园定制“中国古建”展

上博策划的“可达之境·中国古建”校园流动展，通过古建模型、线图手稿以及视频录像，结合手工互动、探索课程，带领观众进入中国古建的浩瀚世界，发现中国传统建筑里的智慧。

展览选取了12座著名的古建进行解构，为你解开建筑结构中的无数奇思妙想、构造技法，展览更设计出很多问题，让你从建筑、遗产、历史、民族一路看、一路思考下去，进而对文化传统有一个全面的触摸。

上博的校园流动展起于2012年，迄今已在上海及外省20多所中小学举办“纸向何方”、“中国古建”、“移动魔方”系列等近十个专题展览和配套课程活动，把博物馆的教育真正融入学校教育中去。