申花将客场挑战天津权健-众多主力缺阵，吴金贵将尽遣替补上场

记者 甘 慧

晨报讯 今天上午，上海绿地申花队将搭乘航班从上海飞赴天津，准备第二天与天津权健的比赛。这场比赛也是漫长的世界杯间歇期前的最后一轮联赛，比赛结束后，球队将先迎来一个假期。

然而，这场比赛对于申花而言非常困难。能够淘汰中超霸主晋级亚冠8强，这本身说明了天津权健的实力，而申花本场比赛又是严重人员不整。外援方面，仅有瓜林和罗梅罗两名外援能够出战，秦升、曹赟定、朱建荣、毛剑卿、李运秋等仍将因伤缺阵，主教练吴金贵只能带着一个不折不扣的残阵前往天津，挑战天津权健。

众多主力缺阵，吴金贵或将派上更多的替补队员。“谁能够在夏天跑过一万米的，尤其在这几个位置上能超过万米的就上来踢，我们需要这种能为球队拼搏奉献的队员。”从吴金贵的这番话可以看出，他将使用跑动积极的队员。

跑动出机会，上场与重庆斯威比赛中高迪的表现，也再一次说明了这一点。最近几个赛季，由于前锋的位置被外援所占据，所以高迪并没有什么上场的机会。但是，当教练给自己机会后，高迪在场上不惜体力地奔跑，直至两次抽筋，无法无力支撑，才被担架抬出球场。高迪的努力也得到了回到，他接莫雷诺的秒传，为申花打入了奠定胜局的一球。

在外界看来，权健周中在广州跟恒大拼了场亚冠，体能消耗非常大，这对申花比较有利。对此，吴金贵有着不同的看法，“权健与恒大的比赛是在广州进行的，这跟联赛一样，五天时间的恢复对他们来说也是足够的，我觉得体能上不会出现很大的问题。我们只是要准备好做好一场非常艰苦比赛，因为毕竟权健能够从亚冠淘汰赛出来，证明了他们的实力，他们的进攻和防守都有很好的球员。”

这场跟权健的比赛，虽然只是联赛中的一场普通比赛，但是如果申花能够在这个时候紧咬住第一集团，那么通过间歇期调整后，申花或许机会会更大一点。