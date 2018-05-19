本栏目属于财经纪实小说，如有雷同，纯属巧合。

风 雨

今年医药股行情持续演绎，看好医药股的理由很简单，一是医药股与酒类股、家电股一样属于大消费板块，后两者股价从去年以来几乎全都翻倍，有的还不止一倍两倍，而医药股除了恒瑞医药一枝独秀外，其他医药股基本没有什么表现；二是医药股这两年经过蛰伏后，业绩确实有较大提升；三是国家在创新药等方面的政策新规，正在落地阶段，对整个医药行业的格局产生不小的影响。

“我看了一下，今年以来，医药股的表现明显强于大势，整个医药板块也有不俗的表现，近30日内有40家医药股创出历史新高，其中有17只是去年以后上市的次新股，这些股票大多借助于创新药和流通盘较小有高送转的题材涨了一把。”高智说。医药板块具有非常强的防御性特征，随着资金风险偏好急降、股市阴晴捉摸不定，这些都成了医药行情的催化剂。

“从估值看，当前医药生物板块市盈率约33倍，基本位于10年估值中轴线位置，且处于2016年以来的底部区间，合理的估值也为医药生物板块提供了较厚的安全垫。不过我觉得医药生物行业的细分领域——医疗器械股同样值得关注。”华风道。近期医疗器械板块公布的一季报业绩纷纷报喜。

“说说看，为什么医疗器械股可以留意？”娇娇追问。

“医疗器械股不仅一季报表现亮眼，今年半年报业绩预告也同时向好。截至目前，在医疗器械板块已公布的半年报业绩预告的20家上市公司中，有15家净利润同比增长。随着国家对于高新技术企业的支持力度提高，以及一些细分龙头企业不断突破技术，同时分级诊疗集中采购的医改配套措施的逐步落地，医疗器械板块将迎来结构性投资机会。”华风道。近年来，医生越来越认识到医疗器械在诊疗过程中的重要性，各路资金开始对医疗器械的支持逐渐增强，医疗器械板块有望成为资本的新宠儿。

今日行情预测：收涨

仓位：70%