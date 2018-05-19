晨报记者 韩忠益

昨日上午沪指低开高走，以中国石油为主的白马蓝筹股表现十分抢眼，而创业板则一路震荡下行，盘中前期涨幅较大的医药股大幅回调，对市场人气有一定打击。午后，中国石油进一步拉升，该股创2015年7月以来最大单日涨幅。市场受此鼓舞，大中小盘一起发力，最后沪市拉升涨逾1%，创业板探底回升上涨0.30%。

医药股潜力巨大

日前，美国指数编制公司MSCI(摩根士丹利资本国际公司)公布了其半年度指数调整结果，正式接纳中国A股进入MSCI新兴市场指数。目前总计有234家A股上市公司被纳入MSCI指数体系。而生物医药行业总计有18家企业被纳入MSCI指数，包括恒瑞医药、复星医药、天士力、步长制药、同仁堂、华润三九、东阿阿胶、白云山、上海医药、九州通、康美药业、美年健康、华东医药、信立泰、科伦药业、云南白药、通化东宝、片仔癀。这18家上市公司去年实现营业收入总和为4266亿元，实现归属于母公司股东的净利润总和为342.3亿元。

A股盈利逐年增长

今年1月份-4月份，规模以上工业增加值同比增长6.9%。专业人士认为，随着供给侧结构性改革的持续推进，经济结构持续优化，我国未来完全有能力、有条件保持这种稳中向好的发展态势。统计显示，近三年来，A股上市公司整体归属母公司股东的净利润均实现增长，分别达到18.36%（2017年）、5.35%（2016年）、0.34%（2015年），今年一季度归属母公司净利润同比增长也达到14.37%，显示出A股上市公司盈利能力逐年递增的高成长态势。

消费类个股可低吸

随着本周四沪市一根跳水阴线跌破了短期均线后，昨日大盘在股指存在技术性惯性回调压力下继续低开，除了白马权重股走势较坚挺外，其他中小创个股大多陷入调整之中，然而就在市场缺乏操作性的时候，多头进场扫货，拉出一根漂亮的放量中阳，下周沪市可以稳稳站上60日均线了。

从技术上看，前期医药、食品饮料和酿酒等大消费板块涨幅较大，大众消费品正步入强上行周期，机构们反复强调看好医疗保健和大众消费品牌全年的投资机会。昨日该板块回踩后，医药股等消费类个股仍有低吸价值，调结构和扩内需是本轮行情的主要推动力，估值和成长性是核心要素，医药等大消费板块仍在走复苏行情，抄底不可手软。