比特币矿机生产商主打区域链概念-嘉楠耘智将在港上市

记者 曹西京

晨报讯 比特币矿机生产商嘉楠耘智上市梦终将完成。5月15日晚，嘉楠耘智向港交所递交招股书，这家成立5年，在国内比特币挖矿硬件设备制造企业中排名第二的公司，或将成为港股第一家以区块链为主业的上市公司。

比特币矿机，就是进行比特币挖矿时所使用的硬件设备。区块链是一串使用密码学方法相关联产生的数据块，需要全球的玩家共同计算解码，最先计算出的人就可以获得一定的比特币奖励。换句话说，有了矿机才能“挖矿”，从而获得比特币奖励。

杭州嘉楠耘智信息科技股份有限公司抓住了商机。这家以研发、设计及销售专用集成电路(ASIC)芯片及其衍生设备为主营的公司，其芯片及设备主要是作为数字区块链体系的基础计算设备，为区块链网络提供算力支持，简单点说，就是销售矿机。

嘉楠耘智2015年至2017年公司净利润增长超230倍。招股书显示，嘉楠耘智2017年营业收入达13亿，同比增长超过4倍；2017年净利润为3.6亿，同比增长6.9倍。而公司2015年利润才151万，靠卖矿机业务，公司利润2年爆增237倍。

这些利润大都来源于比特币ASIC矿机--AvalonMiner（阿瓦隆）的售卖。资料显示，嘉楠耘智创始人张楠赓2012年底开发出世界上第一台ASIC比特币矿机，也是当时世界上算力最强的矿机。2013年4月，张楠赓创建嘉楠耘智，主要生产以ASIC芯片为核心的区块链计算设备。