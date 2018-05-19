策划，抢劫好友“天价古币” 反转，被捕后发现仅值十元

记者 黄慧青 通讯员 金剑轩

晨报讯 余先生托好友李某出售手中的祖传“天价古币”，不料半路遇上凶狠“劫匪”抢走宝贝，令人咋舌的是抢劫事件幕后策划者竟是好友李某。嫌疑人被捕后，经查实所谓祖传“天价古币”竟是一枚假银元，只值十元。近日，李某及其两名同伙被金山区人民检察院依法以涉嫌抢劫罪批准逮捕。

余先生有一枚祖传“光绪元宝”钱币，价值连城，迫于生活压力，他想把这古币变卖。随后，余先生委托至交好友李某帮助寻找买家。很快，李某称有个买家有意以四百万元现金收购古币，双方定下交易时间与地点。“四百万不是个小数目，就我们两个去也不安心，我再叫几个朋友吧。”余先生说。李某答应了，可到交易地点后买家迟迟不出现。“我打电话问过了，那边改在明天交易。”李某说。次日一早，李某匆匆赶到余先生家中，让他马上去和买家汇合，余先生立刻带上古币出门。两人在等电梯时，恰巧遇上一寻求帮助的男子。想着还有事，余先生拒绝了男子的请求，可李某百般劝说，最后余先生还是同意前去帮忙。当余先生搬起箱子时，发现它根本没什么重量。而此时，后方的男子拿着电击棍朝余先生腰部电了两下。余先生用尽全力推开男子，跑到电梯间并用手将门拉住。想着好友还在楼道里，惊魂未定但担心好友安危的余先生还是决定前去寻找。刚走到7楼，又碰到了刚才攻击自己的男子，旁边还有一人。

“把东西交出来就放你走！”两人随即将余先生摁倒在墙角。尽管两人在逼问时未提过古币，可余先生下意识觉得两人就是奔着古币而来。果然，拿到钱币后两人马上逃离了现场。待身体恢复知觉后，余先生在10楼找到安然无恙的李某后，马上报了警。

警方于次日将犯罪嫌疑人李某等三人抓获。原来，在余先生告知变卖古币的想法后，李某就想将这枚“价值连城”的古币占为己有。于是，在同伙的策划下便有了这场抢劫案。而三人费尽心机抢夺来的“天价古币”经鉴定系伪造，仅值10元。