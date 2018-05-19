澳拜客上海6家门店一夜间齐关门-称因经营策略调整，顾客未用完现金券可通过邮件方式联系退款

晨报记者 李东华

来自美国的知名西餐厅OUTBACK澳拜客牛排馆，在上海新天地、打浦桥日月光、环球港等核心商圈的大商场里共开有6家分店，曾经在上海也算红极一时，需要排队才能吃到。但让人意外的是，在没有任何征兆的前提下，5月16日晚突然全部歇业关闭。记者昨日就此进行了探访。

澳拜客门店突然关门

昨天中午，记者来到位于新天地的澳拜客门店，发现大门紧闭，店内已没有任何工作人员。在门口处记者看到了一纸公告。公告称，因经营策略调整，炫美餐饮（上海）有限公司（中国区澳拜客牛排馆）将即时关闭在上海、杭州和苏州的现有门店。公告中提到如有顾客手上还持有有效期内的“现金券”的，可通过邮件方式联系退款。

为何突然关门歇业？带着疑问，记者随后来到澳拜客位于新天地A座的公司总部办公室。发现办公区内虽然有数十张办公桌，但工作人员所剩无几。但记者表明身份后，其中一名工作人员直接告诉记者，公司部分高层已离职，其他人员正在处理一些员工的辞退事宜，不接受媒体采访。

员工质疑遭非法辞退

正当记者准备离开时，在公司门口处遇到了数名来到公司讨要“说法”的各分店员工。

来自其中一家门店的店长向记者介绍：“此前一切都非常正常，没有任何前兆，16日中午各店长被叫到总公司开会，会上直接就宣布所有门店关歇业，然后到晚上九点就到各门店通知所有员工，前后就8个小时不到。”

据介绍，公司为每个员工准备了一式两份的解雇合同，提出的补偿方案是N+1，工作满一年的补偿一个月工资。有部分员工事后签了解雇合同，但大部分员工则认为公司的做法不合法，所从不认可相关的赔偿方式。

据该店长介绍，目前有40多名各分店员工质疑公司是非法辞退。“其一，前后就几个小时，就要我们签协议走人，这不符合劳动法的规定，甚至应该提前告知我们，让我们有换工作的时间准备。”

值得注意的是，此次澳拜客的关门歇业，给顾客及员工的理由均是：因经营策略调整。根据《劳动合同法》、《劳动合同法实施条例》的相关规定，这似乎并不能构成公司辞退员工的合法理由。

据了解，员工代表与炫美餐饮（上海）有限公司的相关负责人已进行过沟通，但结果并不理想。员工代表表示，将会通过劳动仲栽部门进行报案投诉。