百年老宅平移修缮 亮相时尚购物中心-“购物+文化”带动商圈乃至城区协同升级

晨报记者 谢 竲

历经百年风雨的历史建筑，镌刻独一无二的文化符号，地处“大中里”地块的原“邱氏住宅”、民立中学经过艰难的“移动”和精心的修缮，于昨天在一座代表着时尚潮流的购物中心里重新亮相。

记者了解到，这座被更名为“查公馆”的百年老宅的“第二段生命”从追溯过去、重现原貌开始，推出了“济世为民”揭幕展，自即日起至6月底将向公众免费开放。静安区区委副书记、区长陆晓栋指出，文化与商业的有机结合和互动将发挥巨大的辐射效应，能够带动整个商圈乃至城区的协同升级。

百年老宅13天平移57米

地处原上海最大的石库门建筑群之一的“大中里”地块的查公馆建于1920年，原是上海颜料巨商邱信山、邱渭卿兄弟发家时所建的宅邸，亦称为“邱氏住宅”。战争年代中，这座老宅被租用给了民立中学作为校舍，一扫曾经的烟火气，在长达64年的时间里，化身成教书育人的栖息之所。

在近百年的光阴里，这座宅邸经受着人工和天然的损耗。其中，西楼于上世纪90年代民立中学改建时已经被拆除，剩下东楼作为民立中学办公楼。东楼的塔尖也由于遭受雷击和火灾毁坏而拆除。直至1999年，这座百年老宅被评为上海市优秀历史建筑，这座淌过百年历史长河的建筑，集欧洲古典建筑特点之大成，是行家们眼中的“艺术品”，更是上海城市变迁的最佳见证与诠释，堪称老上海的活化石。

然而，随着大中里项目的规划启动，这座老宅所在的位置已无法满足兴业太古汇这一商业综合体的开发需求，在取得了土地使用权的香港兴业国际集团的努力和多方全力配合下，最后在2010年2月7日12时06分，以每分钟移动2厘米的速度，历时13天，这幢老建筑平稳移至终点——现兴业太古汇威海路入口道路一侧，完成了57米的新生之旅。

移位后的专业检测确认保护建筑结构良好，秉持“修旧如旧”的宗旨，如今建筑中的地砖依然使用的是原有的缸砖，立柱、木梁、屋架也只是进行了加固并修复，甚至外墙的每一块红砖都使用了专用的洗剂逐一刷洗，再用泥浆填补缝隙。为纪念香港兴业国际集团创始人、爱国企业家査济民先生，这座建筑被重新命名为“查公馆”。

揭幕展重现“大中里”原貌

从昨天起，这座位于购物中心里的历史保护建筑正式向公众开放，“济世为民”揭幕展则作为查公馆开幕后的首个活动免费对市民开放参观，展览包括了査济民先生的生平展，以及以“从大中里到城市更新”为主题的风貌展，通过场景还原的手法，沉浸式地呈现了大中里地区的历史旧貌以及近十几年间的演变进程，唤起参观者对旧时光的情感和记忆。

记者在现场看到，极具历史文物价值的“大中里”牌匾就作为“镇馆之宝”在查公馆二楼展出，拥有百年历史的消防栓也静静立在一旁。一张张旧时的图片，记录了“大中里”地块近百年的历史变迁，在互动展示区域中，除了复古的石库门街区背景可供参观者合影留念，主办方还特意添置了“老坦克”、“三五牌”台钟、黑白电视机、老式五斗橱等老物件，在充满活力和时尚气息的购物中心里，融入了具有历史厚重感的文化内容，希望能给观众和消费者不一样的体验和感受。

据悉，本次展览将一直持续至6月底，之后查公馆的具体用途还有待进一步商榷。

各购物中心主打文化品牌

近几年来，沪上不断有规模、定位各不相同的购物中心全新亮相，但同时面临的同质化困境却越发明显，为了更好地满足消费者对购物场所不断提升的要求，各大商场、购物中心也不断向有生命力的、高品质的、体验性极强的、具有文化内核等多方面发散。去年开业的徐汇日月光就在半开放式主题街区内首次引入霓虹灯式的招牌文化，通过五光十色的店招营造出老香港繁华地段的烟火气； 本月启动试运营的长风大悦城用一条粉红色的梦幻凌空跑道装点了商场的屋顶，主打“运动及健康生活方式”的文化理念；而今年下半年即将重新开业的世茂广场在装修期间，就曾使用了故宫风格的围挡，为“十里南京路”增添了一抹与众不同的亮色，其升级后的设计规划，也融合了娱乐、购物、文化、潮流等元素，而全球首个Hello Kitty室内主题乐园也将一同入驻。

“文化品牌代表城市软实力，商业则充当经济驱动力”，静安区区委副书记、区长陆晓栋指出，文化与商业的有机结合和互动将发挥巨大的辐射效应，能够带动整个商圈乃至城区的协同升级，“相信查公馆的重新开放将继续拓展商业综合体的人文内涵，成为传统与现代结合的南京西路商圈的又一文化地标”。