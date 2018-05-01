寿宁路“小龙虾一条街”变脸-蔬菜店、水果店、馒头店等纷纷入驻

晨报记者 谢克伟

曾经辉煌10多年的寿宁路“小龙虾一条街”，于两个月前被整治，如今情况又如何了呢？记者昨天再次踏访，发现寿宁路上的店面已经改头换面，原先有照无证和无照无证的小龙虾店都已经关闭，取而代之的是水果店、馒头店、快递等非餐饮企业，小龙虾店仅剩二三家。

新入驻门店无餐饮污染

记者昨晚来到寿宁路，原先灯火通明、人声鼎沸的5月小龙虾闹市已经不复存在，多数被取缔或关闭的小龙虾店依然没有开业，有的店铺已经砌墙、装门，原先小龙虾店门面被改成了住宅门面，部分店铺还在装修中。

记者沿街统计，发现还在营业的小龙虾店大概只有二三家。虽然多数店门关闭着或正在装修中，但已经有四五家原先的小龙虾店找到了下家并开张营业，此前云南南路寿宁路路口的那家兼做小龙虾的餐饮店现在已改作干货铺，干货铺的斜对面并排开了蔬菜、水果和图文制作店。就在干货铺隔壁不远处，现在开了一家馒头店。

记者昨天早晨在寿宁路上看到，经营馒头、蔬菜和水果的店铺前人头不少，馒头店前还排起了小长龙。

“曾经5月的寿宁路，白天静悄悄，夜幕降临后，满是吃客，而且满地的杯盘狼藉，小巷里洗过小龙虾后墨墨黑的水，空气中烧烤的气味，熏得人睁不开眼睛。”住在寿宁路上的居民回忆。而现在，由于大量小龙虾店被关闭或歇业，寿宁路道路加强了清扫，干净多了。

拿不到证或搬迁或转业

寿宁路上部分关门歇业的小龙虾店门上至今还贴着“转租”、“搬迁至某地经营”的信息。一家原先卖小龙虾、现正在装修的店铺人员告诉记者，他们那里装修后不日即将开张营业，开的是蔬菜经营店。“这里不允许开餐饮店，所以只能卖菜。”

寿宁路上原先的小龙虾店老板，有的已经将店门物归原主，有的则打算转租给他人经营，以减少关闭后赔偿房主造成的损失。一家急着找下家的原小龙虾店老板告诉记者，他向转租的下家言明，只能经营非餐饮的商业企业或其它服务类等企业。原因是寿宁路上开餐饮店拿不到《食品经营许可证》。“现在国家对餐饮企业监管很严，开餐饮企业要符合很多条件，不符合条件就无法拿到《食品经营许可证》，也就无法经营。”

居民楼开餐企一票否决

短短200米不到的寿宁路，最辉煌时楼上楼下挤着近50家餐饮店，九成是卖小龙虾的。两个月前有关部门的数据显示，寿宁路现有食品经营者57户，其中有证有照经营者9户，有照无证经营者39户，无证无照经营者9户。

同时，黄浦区市场监管局表示，他们按照分类施策的原则有序推进寿宁路无证无照经营整治，取缔无证无照的食品经营者。对有证有照的食品经营者，开展标准化改造，实施小餐饮标准化管理。对有照无证的食品经营者，逐户约谈、分类施策，整合各方资源，引导帮助其合法经营。

与此同时，昨天记者联系了相关部门，该部门相关人士表示，开办餐饮企业除了需要营业执照外还需要申请《食品经营许可证》等，申请《食品经营许可证》需要符合很多条件，包括符合《大气污染防止法》的规定，还有对经营人员、场地、提供纸质材料、现场审核等要求，不符合相关规定和要求，就无法获得《食品经营许可证》，不能经营餐饮企业。而《大气污染防治法》规定，禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼以及商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的餐饮服务项目。

该人士同时强调，违反《大气污染防治法》的规定，将不允许开餐饮店。显然，寿宁路上原先无《食品经营许可证》的小龙虾店，由于处在居民住宅楼里，属于《大气污染防治法》中“禁止在居民住宅楼新建餐饮服务项目”情况，因此无法再获得《食品经营许可证》，也就无法经营小龙虾店。寿宁路上已经获得《食品经营许可证》的小龙虾店，将不能改建和扩建。