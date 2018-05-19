地面有左转标线 标志却禁止左转 怎么开-市路政局：道路交通标志为大，标线为辅

晨报记者 张 立

近日，有网友反映，从江宁路南向北至长寿路口左转时，因为违反禁止令标志被处罚。但是让该网友不解的是，虽然路边挂上了“禁止社会车辆仅允许公交车左转”的标志，但地面导向标线却是“直行+左转”。同一条路段，已有了左转的禁令标志，为何地面上还有“直行+左转”的标线？

昨天，记者走访现场发现，面对路边高高挂起的禁令标志，仍有司机会根据地面导向行驶，面对不少人摸不清头脑的标志，记者采访路政相关部门获悉，司机在道路行驶，一定是先看标志，再看标线。

司机按地面标线左转被罚

开车时看到地面导向是“直行+左转”，你会不会安心左转？但是，如果在同一条路段，又出现了禁止左转的标志，你该怎么办？

近日，一位网友就发帖讲述了一次自己开车被罚的经过。该网友表示，在江宁路由南向北行驶至长寿路口时，因为一次左转就被罚违反禁令标志。但是令该网友费解的是，虽然路口挂上了“禁止社会车辆仅允许公交车左转”标志，但是在行驶过程中，“只看到地面导向标志是’直行+左转’。”该网友表示，没有按照禁令标志开车更多的原因是因为只看到地面导向标志是“直行+左转”。

有着相似遭遇的司机还不在少数，在不到10分钟内，大概有六七辆车左转被拦下接受处罚。

该帖子一经发出便引发了大量关注，不少网友纷纷表示，江宁路长寿路这样导向和标志不一的情况的确会让不熟悉道路的司机吃单，更有网友认为，同样的是标志，但是禁令标志实在太小，一不注意就漏看了，往往会让司机反应不过来。记者在网友的评论中发现，同样因为这个问题吃到过大亏的司机并不在少数。

不少出租车司机也吃过亏

昨天上午，记者在江宁路长寿路交叉口看到，正如网友所言，在江宁路由南向北方向，一块“禁止社会车辆仅允许公交车左转”的标志高高横挂，但是在同样的位置，地面上的导向标线却清楚画着“直行+左转”。

记者尝试打车沿着该路段行驶，在问及司机是否知道前方禁止左转时，该司机摇摇头，“这条路，可以左转的。”司机看看地面的标线，“你看路面，不是有左转的指示吗？”记者指指另一边上方的禁令标志，示意司机继续向前行驶。对此，该司机无奈地表示，“标志那么高那么小，谁看得到啊！”

之后，记者再次在相同的路段打车，并在禁止左转的路口要求出租车司机左转时，司机惊讶道，“左转？这里不能左转的。”说罢指了指禁令标志，“想要左转我要么帮你往前开再掉头”。该出租车司机告诉记者，自己对这条道路的路况很熟悉，“我之前也吃过亏的，后来才知道这里不能左转，不熟悉的，一个不小心就吃单子。”

记者在现场观察了半个多小时，看到的确有部分司机在开到江宁路长寿路路口时有所犹豫，一名由南直行而来的司机打起了左转向灯，但是在排队等待红灯跳转的过程中，这位司机又将左转向灯关闭，红灯过后，缓缓向前直行。

遇不一致时先看禁令标志

那么，当“直行+左转”的地面导向遇上“禁止社会车辆仅允许公交车左转”的标志时，社会车辆的司机到底应该何去何从？到底是禁令标志错了还是地面标线有问题？

对此，记者从上海市路政局相关负责人处获悉，江宁路由南向北至长寿路这段路线，禁令标志和地面标线都没有错误，“地面上的左转标线主要是提供给公交车司机看的，禁令标志也是禁止社会车辆，公交车是可以左转的”。

此外，路政局相关负责人还提醒市民，在遇到道路上禁令标志和地面标线不一致的情况下，要先看禁令标志，再看地面标线，“要记住，道路交通都是标志为大，标线为辅”。