老佛爷百货四季度与市民见面-进驻L+ MALL，总面积约2.31万平方米

首席记者 李 芹

晨报讯 老佛爷百货来了！今年四季度将与上海市民见面。到时候，上海市民又将多一处逛吃玩乐的新地标，不知道你的荷包有没有准备好？

被老佛爷瞄上的陆家嘴中心L+ MALL在寸土寸金的小陆家嘴地区，坐拥世纪大道、浦东南路、南泉北路、商城路交汇的“黄金角”，与八佰伴商圈比邻而居。老佛爷首次进驻的总面积将达到约2.31万平方米。届时，它将以更新的姿态、更丰富的零售货品、更与众不同的购物体验来满足不同顾客的需求。

L+ MALL项目是陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司耗时6年精心开发的高端商业中心，也是陆家嘴核心区大型城市综合体——陆家嘴金融广场的重要组成部分。项目地上11层，地下1层，总面积14万平方米。“目前整个招商进展良好，预计整个项目将于今年四季度与市民见面。”相关负责人如此介绍。

L+ MALL的1至4层整体定位高端精英消费，逐步打造浦东新时尚地标；5层特设潮流区域，邀请众多知名店铺入驻；而5层以上品牌则更趋于年轻化，包含众多潮牌、运动、家庭亲子及餐饮娱乐。未来L+ MALL的业态分步比例大约是零售及配套约49%，餐饮约38%，互动新娱乐体验13%。市民们将会看到很多上海首家、浦东首家的品牌入驻L+ MALL。

浦东商务委主任辛雅琴表示，这个项目处于陆家嘴金融城的核心区域，是陆家嘴“十三五”规划中“中轴商业创意产业带”的关键节点。未来，这一区域所承载的不仅是商务办公功能，更将成为体现陆家嘴金融城商业最高能级和水准、彰显浦东“购物”品牌实力和影响力的重要载体。