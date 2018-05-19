今年粽子不涨价，主打“微创新”-多家老字号开始注重线上线下产品差异化

晨报记者 徐妍斐

五月五，过端午，粽米香，避五毒。离端午倒计时1个月，沪上的粽子销售大战早已打响。上海市糖制食品协会秘书长陈凤蔚告诉记者，今年的粽子市场，各商家的口味创新仍然是一大看点。虽然沪上粽子销售情况目前尚在统计中，但总体来看，今年粽子价格基本没有上涨。

现包粽子仍受顾客青睐

记者从多家粽子厂商处了解到，今年端午粽主要原材料中的糯米、绿豆、花生油成本与去年持平，虽然人工成本有所上涨，但基本由厂商消化了这部分压力，所以今年推出的粽子价格基本和去年持平。

预包装的粽子在市场上最为多见。南京东路第一食品商店门口，今年新来的“吴太宗”销售的就是多种口味的预包装粽子，包括香辣牛蛙粽、腌笃鲜肉粽、鲍鱼栗子肉粽等。泰康食品也在店门口最醒目的柜台处开卖预包装粽子，包括上海人钟爱的两款咸味肉粽和三款甜味白米粽。

然而，和预包装粽子相比，还是散装现包粽子更受青睐。“到店来购买粽子一般以年长的老客户居多，他们还是更青睐现包的粽子。预包装真空粽子虽然储存时间更长，但那些老顾客会觉得味道不如现包粽子。”一名销售人员表示。

说起现包粽子，就绕不开邵稼楼、朱家角等古镇景点，不少市民会专程赶去购买粽子。记者在邵稼楼看到，多家粽子店都在火热“开包”。这里的粽子也带着郊区特色：本地三角五花肉粽、草头干五花肉粽、马兰头干五花肉粽……

沪上粽子经过前几年大刀阔斧的创新，今年进入相对稳定期，多以打造此前网红产品的“升级版”，或提升粽子本身的细节品质来进行“微创新”。在节令食品创新上极具活力的新雅粤菜馆，今年推出了一款由中国烹饪大师钱正华和黄任康倾力打造的“黑毛猪大肉粽”，尝试了无数种酱汁搭配，力求呈现沪上大肉粽最本源的味道。这款粽子售价25元一只，现金及移动支付可打8.8折。从重量来说是粽子里的“巨无霸”，普通粽子一般在160克一只，而“黑毛猪大肉粽”250克一只，是给家人好友间分着吃的粽子。

今年，元祖食品在创新推出冰淇淋粽子两年后，今年又全新打造了“雪龙粽”，由慕斯做成的外皮是绿色的，上面还有“捆扎”粽子的“绳子”，中间是草莓或芒果味的冰淇淋，还能吃到果肉。

老字号部分产品特供网售

网购粽子也是许多人的选择，在主要电商平台上输入“粽子”，排名结果前列的大多是嘉兴产粽子，包括五芳斋、集味轩、真真老老等品牌，销量从几千到数万不等。

对于上海本土品牌来说，对网上销售的重视程度也与日俱增，记者注意到，多家老字号今年开始注重线上线下产品的差异化。“过去我们只是把线下的产品放到网上商城去卖，而今年开始线下线上‘两手’抓。”记者从杏花楼了解到，今年有“粽享”“粽情”“粽意”三款礼盒仅供线上销售，并搭配了杏花楼独特的“双拼盒装杏花糕。新雅的“心意粽”“福满粽”“星尚粽礼”三款礼盒也仅网上销售，“轻食粽”则分为线下和线上两款产品销售。“线上销售的产品，有两大特点，首先是包装要方正简捷，便于运输；其次是价格要更实惠，以百元档居多。网购的消费者更喜欢有折扣优惠的产品。”新雅相关负责人表示。

目前这些老字号网上商城的销售占比已占到总量的20-30%。而在各种礼盒产品中，绿豆糕、咸鸡、咸鸭蛋等都是搭配粽子的好“伴侣”。