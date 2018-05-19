女性深夜专享出租车队组建发车-共200辆，反光镜上系有标志性红丝带，每日22点至次日5点可通过“96822”下单预约

记者 钟 晖

晨报讯 近日多地出现的出租车女乘客受侵害事件，已引起上海出租车行业的注意。昨日上海首支女性专享服务车队——大众出租“玫瑰之盾”车队正式组建成立，400名“的哥”“的姐”全部由50岁左右的党员和骨干老驾驶员组成。

此外，大众出租与大众出行平台还联手开通夜间女性乘客用车专用通道，每日22点至次日凌晨5点间，女性单身乘客通过96822电话或大众出行平台下单，即可呼叫大众出租“玫瑰之盾”车队的服务；夜间女性乘客应急求助热线66053950也同步开通。

昨日上午8时，“玫瑰之盾”车队的200辆出租车正式出发了。有别于传统出租车，这批女性专享出租车具有三大标志：反光镜上系有标志性玫红色丝带、挡风玻璃贴有一张专享标志牌、司机胸前佩戴一枚专属徽章。而驾驶员大都是党员或班组长，不乏“五星级”，不仅开车技术熟练，且一直保持安全驾驶纪录，从来没有被乘客投诉过服务质量问题，拥有“零违纪”纪录。

“玫瑰之盾”车队还准备了专用工具，帮助女性乘客夜间安全返家。“女性乘客可以得到更多温馨体验，比如在光线昏暗的小弄堂下车时，我们驾驶员会提供远光灯照明，也可以用强力手电筒来帮助她指引光线，让她抵达安全的地方。”已有32年出租车驾驶经历的施建国师傅说。

具体操作方法是：每日22点至次日凌晨5点间，女性单身乘客可拨打96822电话或大众出行平台下单，即可呼叫大众“玫瑰之盾”车队的服务。大众方面透露，未来将进一步扩大“玫瑰之盾”车队的规模，通过与商务楼集中区域或工业园区的企业合作，为女性夜间出行提供更及时、更优质的保障。