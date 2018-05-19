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有些词语，看上去平淡无奇；但细细体会，往往是深意藏焉。

以最新的中美贸易磋商为例，根据央视引述知情人士透露的信息，中美双方进行了一次积极、建设性、富有成果的磋商。

奥秘，就在这三个形容词上：

1、积极；

2、建设性；

3、富有成果的。

要知道，上一次美国代表团来北京，新华社的报道是：双方进行了坦诚、高效、富有建设性的讨论。

也是三个形容词：

1、坦诚；

2、高效；

3、富有建设性的。

都是正面词汇，但正面的程度不太一样，其实也正说明了两次会谈的微妙差别。

至少这几个小看点吧：

第一，为什么上次是“坦诚”，这次是“积极”?

上一次北京会谈，用的是“坦诚”。但这种外交辞令，如果没猜错的话，应该是双方都亮出了自己的主张，可能还因为差距太大，会吵得面红耳赤。但这一次，用词是“积极”，双方应该更多体谅到了对方的立场，也适度调整了自己的要价。

另外一个很有意思的细节。牛弹琴（bullpiano）此前文章就说，上一次刘鹤来华盛顿访问，不久前美国财长姆努钦率团去北京磋商，两国最高领导人都没有出面会见。但这一次，特朗普不仅在白宫会见了刘鹤，副总统彭斯也在场。美国正副总统一起会见副国级的刘鹤，也可见美方对中国代表团的重视程度。而且，特朗普还系了一条红领带，笑得很灿烂。外交无小事，大家可以体会。

第二，为什么这次不说“高效”，而直接说“建设性”？

上次北京磋商，用的另一个形容词是“高效”。确实够高效，美国贸易官员倾巢出动，谈了一天半，谈完就撤了。这一次，中方在华盛顿时间比较长，两天，双方谈得更加充分。确实谈不上“高效”，但却是一个更积极的信号。

因此，这次华盛顿磋商，第二个形容词是“建设性”，就不提“高效”了，对应的是上次第三个形容词“富有建设性的”。一句话，这次比上次，确实更加“建设性”，这是一个让人高兴的地方。

第三，为什么这次增加了“富有成果的”？

上次北京磋商，在会后的新闻稿中，双方虽然说，在有些领域达成了一些共识，但也坦承：在一些问题上还存在较大分歧，需要继续加紧工作，取得更多进展。这么坦诚，当然不是坏事，但也确实说不上“富有成果的”。

但这次华盛顿磋商，就新增了“富有成果的”这一词语，这意味着中美确实在多个方面取得了进展，成果开始初步体现。此外，与“建设性”和“富有建设性”的微妙差别一样，“富有成果的”也是比较审慎的说法。希望中美在下一轮磋商时，能取得更多的成果。

当然，这些正面词语的背后，则是一场激烈的博弈，毫无疑问是一场苦战。也必须看到，一两次会谈不可能解决中美所有的问题，也难保分歧有时不会突然激化。

但从之前的贸易摩擦一度升级，到美方派遣代表团赴北京沟通，再到中方代表团这次来华盛顿磋商，双方能坐下来谈，本身就是一个进步；而且，双方这次还进行了“积极、建设性、富有成果的”磋商，更是一个相当正面的信号。

有一点应该是明确的：中美都是大国，都有自己的国家尊严和国家利益，大棒挥舞，解决不了任何问题，合作才是唯一正确的选择。

这个世界，他强任他强，清风拂山岗；他横由他横，明月照大江。

（原题为《中美磋商最新成果，这三个词语暗藏深意！》）