习近平：把军事科研创新的引擎全速发动起来

“欲其流长，必固其始”。军事理论建设，是战略性的基础建设，只有从基本概念入手，从基本知识抓起，军事理论创新的大树才会枝繁叶茂。习近平指出：“科学的军事理论就是战斗力，一支强大的军队必须有科学理论作指导。要坚持理论联系实际，既开阔视野又不跟在别人后面亦步亦趋，既开动脑筋又不脱离实际好高骛远，大力推进马克思主义军事理论创新，加快形成具有时代性、引领性、独特性的军事理论体系，为强军兴军实践提供科学理论支撑。”

要注重贴近实际。实践既是理论的逻辑起点和活力源泉，又是检验评估理论的根本尺度。没有理论根基的军事实践，注定会以失败而告终；没有现实支撑的理论创新，也必然会成为空中楼阁。冷战后美军打的每场局部战争，都与新军事理论密切相关，海湾战争与“空地一体战”理论，科索沃战争与“精确打击”理论，阿富汗战争与“网络中心战”和“特种作战”理论，伊拉克战争与“快速决定性作战”理论，都与美军的新紧密相关。习近平指出：“要紧紧扭住战争和作战问题推进军事理论创新，构建具有我军特色、符合现代战争规律的先进作战理论体系，不断开辟当代中国马克思主义军事理论发展新境界。要打通从实践到理论、再从理论到实践的闭环回路，让军事理论研究植根实践沃土、接受实践检验，实现理论和实践良性互动。”这一指示具有很强的针对性，切中了军事理论研究的时弊。当前我军的一些理论创新上同决策脱节、对下同军营脱节、对外同对手脱节，应引起高度重视。我军新一轮军事理论创新，要以国家安全面临的现实威胁为逻辑起点，针对对手战争体系和作战体系的弱点并结合自身的长项，不断深入推进。

要注重挖掘传统理论的价值。创新是在传统理论基础上的新发展，而不是割断历史的“超越”。创新离不开对传统军事理论价值的深度挖掘和重新发现，否则就可能成为无源之水、无本之木。传统军事理论的思想火炬光耀后人，蕴含着各国在国家安全和军事领域的深层思考，代表着各国的独特认识，为军事理论持续创新发展提供了丰厚滋养。在海湾战争中声名鹊起的前美军总部司令施瓦茨科普夫曾讲，“战争的技术手段虽然日新月异，但战争的基本原则却恒久不变。”究其原因，即在于战争的实施方式虽在持续演化，但战争作为一种普遍的社会现象，其本质却并未改变。一些军事理论的内涵外延尽管随着时间的推移会有所发展有所变化，但很多建立在战争实践基础之上的根本思想和原则却往往能经得起时间考验。因此，从传统理论中汲取精华是重要创新路径。在继承发展本国军事理论精髓要义的基础上，还需放眼世界、面向未来、着眼其特点和发展，充分认识世界各国传统军事理论的特色优长，取长补短，为己所用。有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，并结合实际赋予其新的生命力，推动形成创新理论成果。