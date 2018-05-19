让马克思主义永葆青春 | 新论

习近平总书记在纪念马克思诞辰200周年大会上的重要讲话，在社会各界引起热烈反响。新时代学习马克思，学习和实践马克思主义，不仅关乎我们的理论高度和信仰高度，更能帮助我们提高解决当代中国实际问题的能力和水平。

一个多世纪以来，马克思所创立的学说并未沦为书斋理论，反而经由实践焕发出改造世界的雷霆之力。正如习近平总书记指出的，“马克思主义能够永葆其美妙之青春，不断探索时代发展提出的新课题、回应人类社会面临的新挑战。”与时代同步伐，与人民共命运，关注和回答时代和实践提出的重大课题，是马克思主义永葆生机活力的奥妙所在。

马克思主义创立于19世纪40年代，其研究对象是作为社会形态的资本主义，旨在求解“人的解放和自由全面发展”问题。进入21世纪，资本主义自身的内在矛盾并未改变，反而更加尖锐化。特别是“国际金融危机”“占领华尔街”等事件的发生，让人们重新审视《资本论》的价值，国际上很多学者正在回到马克思，去寻找解决资本主义问题的办法。

对于社会主义的实践者而言，绝不能要求马克思为解决他身后上百年、几百年所产生的问题提供现成答案。马克思主义是不断开放、不断发展完善的思想体系。习近平新时代中国特色社会主义思想对发展马克思主义作出了一系列原创性贡献，是马克思主义中国化最新成果，是当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，是全党全国人民为实现中华民族伟大复兴而奋斗的行动指南。

“马克思还活着”，在于其思想总能跨越代际，深刻吸引并影响青年。有人说“马克思是个90后”，不仅在于他渊博的知识、广博的视野、丰富的阅历、高贵的人格为年轻人树立了榜样，也在于他嫉恶如仇，为了真理一往无前的赤子之心。“马克思的整个世界观不是教义，而是方法。”这个方法对青年们来说，既是望远镜，高瞻远瞩、把握未来；又是显微镜，剖析现实、明察秋毫。在人生路上，不管顺境逆境、成功失败，马克思都告诉人们，对于认准了的信仰，“要是我重新开始生命的历程，我仍然会这样做”。

马克思生活在19世纪，但他的思想没有停留在19世纪。从剖析资本主义、关注欧洲革命、展望革命前途，到考察东方社会、思考世界革命、研究人类未来，他所创立的科学理论体系产生于那个时代又超越了那个时代，直到今天仍被誉为“一座在雾霭中俯瞰一切的巨塔”。习近平总书记指出，“前进道路上，我们要继续高扬马克思主义伟大旗帜，让马克思、恩格斯设想的人类社会美好前景不断在中国大地上生动展现出来”。从马克思那里汲取前行的智慧与力量，中国特色社会主义道路一定会越走越宽阔。

（作者单位：中国石油大学）