本报讯 以“万众创新——向具有全球影响力的科技创新中心进军”为主题的2018年上海科技节启动仪式今天上午（5月19日）在上海科技馆举行。市委书记李强出席并宣布2018年上海科技节启动。

市委副书记、市长应勇，市委副书记尹弘，市领导周波、蔡威、方惠萍出席启动仪式。中外科技界知名人士、企业科技领军人才以及“少年爱迪生”获奖代表等也来到现场，同公众开展互动交流。

启动仪式后，李强等市领导参观了“时间故事”主题展览。展览以钟表为基础，配合互动展品、图文，向观众呈现了人类认识时间的探索史和计时工具的发展史。市领导仔细察看了中科院上海天文台研制的氢原子钟和上海光机所提供的空间冷原子钟模型，这两种高精度原子钟是上海科研工作者的心血结晶。随后，市领导走进上海科技馆一楼的亲子品牌活动“科学之夜”现场。不少家长正带着孩子体验各种高科技产品，观看科学实验秀、科普剧。李强走到大家中间，亲切询问参与科学互动项目的体验感受。他说，要进一步创新方式方法，发挥好科普展示教育功能，吸引更多社会公众特别是青少年亲近科学、崇尚科学，夯实万众创新的群众基础，为提高全民科学文化素质作出积极贡献。 创办于1991年上海科技节，如今已成为展示上海科技创新实力、体现科普工作新成效的重要城市科技活动和城市品牌活动。为期8天的2018年上海科技节着力打造一场多层次、多样化、创新性的科技嘉年华。1000多场活动从市、区、街镇社区以及委办条线等各层面展开。300余家科普教育基地向公众免费或者优惠开放，100余家高校、科研院所的重点实验室、世界500强企业将邀请公众走进实验室，听科研人员讲实验室里的故事，感受科学的魅力，拉近科技和公众的距离。