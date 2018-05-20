每个人手里的手段都很有限，结合起来，才更有力

星期日周刊记者 顾 筝

人体非常复杂，也是一个有机的整体，所以在医疗界，多学科合作已是一项共识。

“多学科讨论的意义，各个科室的医生会根据病人的身体情况，权衡各种治疗方法的获益和风险之后，给他一个结论。”

权衡获益和风险，给他一个结论

舒林（化名）的问题很棘手。

他得甲亢一年多了，伴随而来的是甲亢突眼，眼部红肿，眼睛突出，眼睑闭合不上。左眼已经看不见了，右眼只有一点微弱的视力，不仅视力下降，还非常疼痛。

舒林才55岁，但已没法独立行走，是家人搀扶着他走进了第九人民医院眼科主任医师周慧芳的诊室。

周慧芳擅长甲状腺相关性眼病的个体化综合治疗，但她做了检查后发现，这不单单是眼睛的问题，舒林的甲状腺功能没有控制好，当前正处于疾病活动期，首先要考虑进行内科治疗。进一步的检查发现，舒林有肝硬化，上消化道出血，腹部静脉曲张等问题。

周慧芳之后就把舒林的病例带到甲状腺MDT（甲状腺多学科）诊疗团队定期的讨论会上。

九院的甲状腺MDT由眼科、内分泌科、普外科、放射科、核医学科、B超科等科室联合而成，旨在进行多学科联合诊断，给予患者综合的治疗方案。

“如果没有MDT，像舒林这样的患者，会因为突眼影响了他的生活质量而去看眼科，可是眼科医生无法立刻处理，会告诉他需要让内分泌科医生控制好甲状腺功能，而内分泌科医生那里，会建议他去外科评估下肝硬化程度……这样，患者的感觉会很糟糕，他觉得医生都在推脱，而他疲于奔命，可能一周都无法看完所有门诊。即使所有的门诊都跑了一遍，他还是不知道怎么做，因为各科医生会侧重于自己的专业给出治疗方案，方案之间可能会有矛盾，也不一定全面。”周慧芳说。

而在MDT讨论会上，各科医生会就疑难病例进行共同讨论，以各自领域的专业对治疗的轻重缓急进行判断。

放射科负责对疾病的情况进行诊断，分级，放射科副主任医师朱凌根据舒林所拍的各种片子，评估了他眼球的情况，肝硬化的程度。普外科副主任医师朱晨芳指出，舒林现在肝硬化的程度属于中重度级，这种情况无法进行麻醉，任何手术类的治疗都风险极大，有可能致命。内分泌科主任医师乔洁的意见是，要控制甲状腺功能，内科的方法是使用激素冲击，但患者有很多内科疾病，使用激素后会造成他肝衰竭，上消化道出血，所以不能使用。

本来对于甲亢造成的突眼患者，有三种治疗方法，内科治疗，放射治疗和手术治疗，但由于舒林本身的身体情况，内科和手术治疗都无法进行，只剩下放射治疗，可以帮助他缓解一些症状。

“这就是多学科讨论的意义，各个科室的医生会根据病人的身体情况，权衡各种治疗方法的获益和风险之后，给他一个结论。”几个科室的医生不约而同地表达了这层意思。

他们的生活质量很差

周慧芳和朱晨芳、朱凌、乔洁等已相识多年。她们多学科合作的模式，也由来已久。

“一开始是比较松散的方式。有病人来我这里看病，有些临床问题我需要咨询的，就会给乔医生、朱医生打电话，本来我们就认识嘛。她们呢，有空就会过来看看，给出自己的专业意见。渐渐的，我们觉得需要有更为正式的合作模式，于是就在四年前，我们成立了甲状腺MDT团队。”周慧芳介绍说。

九院的甲状腺MDT团队特别关注的是——甲状腺相关眼病，这是与甲状腺疾病密切相关的自身免疫性眼眶病，发病率居眼眶疾病首位。轻者影响患者容貌，重者影响眼部功能，其中3-5%患者因角膜溃疡和压迫性视神经病而致盲，严重威胁视功能和患者生存质量。

虽然并非眼科医生，但乔洁对这类患者的痛苦也非常了解。20多年前，她还在读研究生，跟着老师看门诊。有一个甲亢病人定期会来复诊，他的眼球突起得非常厉害。从内分泌科来说，当时并没有特别好的办法来处理他的眼睛，于是患者只能时时戴着墨镜来保护视力。有一次他在上厕所时不慎摔倒，摔碎的镜片扎进了他突出的眼球中，造成角膜穿孔，失明。“后来老师一直讲到这个病例，她说很可惜，那个病人的突眼在当时并不能被治疗，这个问题对他的人生影响很大。”乔洁说。

因为突眼而影响到人生的病例，周慧芳在门诊中见过不少。有一个江西的老太太，左眼发病，整个眼球曝露在外面，非常痛。当地医院医生没有特别好的处理办法，只能建议她摘除这个眼球。老太太无法忍受疼痛，心想自己年纪大了，还有另一只眼睛呢，就同意了眼球摘除。谁知过了几个月，右眼又发病了。这次她从亲戚朋友那了解到，上海的九院眼科能处理这样的问题，就赶来上海。周慧芳看了之后，先对症治疗，安排她进内分泌科进行激素冲击，好转之后又做了眼眶减压手术。这次，老太太的右眼以及视力都保住了。

“突眼病人的生活质量很差，除了影响外貌、视力外，还很痛，有时他们痛到情愿把眼球摘除。国外曾经做过相关的研究，甲亢引起的突眼严重的患者，他们的生活质量比冠心病、肺气肿患者的还要差。所以我们碰到的很多患者，情绪都很低落。”

甲亢突眼对患者来说是长期困扰和折磨，有女性患者对周慧芳说，因为容貌改变，丈夫和自己离婚了，而女儿也对自己说：“妈妈，你能不能不要到幼儿园来接我，我的同学看到你的样子会害怕。”得不到最亲的家人对自己的认可，让她很抑郁。

还有更为极端的。一个老太太，女儿陪同来看病时很无奈地对周慧芳说：“每一天，我都寸步不离我母亲，稍有不慎，她就冲出家门去跳河。她说生活很痛苦，对我们子女也是拖累，我很希望能有办法治好她。”

“曾经有一个病人在手术之后恢复视力，重新回归职场，他当时很激动地对我说：‘周医生，谢谢你给了我不亚于第二次生命的感觉。’以前我觉得，我是一名眼科医生，和生命没有太大关系，但听他这么说，以及了解了那么多患者的痛苦之后，我觉得，我的专业，也是和生命有关系的。当然，要解决问题，光凭我们眼科专业还不够，需要多个专业联合起来。”

多学科诊疗的患者依从性很好

人体非常复杂，也是一个有机的整体，所以在医疗界，多学科合作已是一项共识。

乔洁的话或许代表了很多医生的看法，“我们每个人手里的手段都很有限，结合起来，才会变得更有力，才会变得不一样。”

不过这个结合的过程需要磨合。

周慧芳、朱晨芳介绍说，甲状腺MDT 团队刚开始合作时，讨论上会总不免有争执，因为各自有各自的治疗思路，公说公有理，婆说婆有理，而且这一领域的疾病，在国际上也没有相关的诊疗指南。

随着长时间的讨论、磨合，以及在药物、手术等各方面开展临床研究，现在团队内部已经形成了一套规范。

争执已变得越来越少，不过有时还是会有不同火花的碰撞。

前段时间，一个年轻女孩来看病，她有十年甲亢病史，经过治疗，甲状腺功能已稳定了，但眼睛突出。只是眼部CT报告显示，她眼眶周边的炎症特别严重，情况和普通的甲亢突眼很不一样。

朱凌看着影像报告，在讨论会上提醒：“患者眼眶边的肿块可以考虑是炎症，但一定要先排除肿瘤的可能性。”作为放射科医生，她会通过专业的判断因素来提出自己的意见，给予MDT团队的其他医生另一种思路，让大家可以更全面地进行判断。

讨论、碰撞、形成一个决议，这就是在九院甲状腺MDT讨论会上针对疑难病例进行探讨时的流程。

“患者的依从性很多，本来他（她）在各个科室看的时候，还会心存疑虑。现在多学科合作，我们各个科室的医生，一起为他（她）讨论，这样的操作方法，对复杂病例，真的非常有好处。”周慧芳说。

医生介绍：

周慧芳（右二），第九人民医院眼科主任医师。擅长甲状腺相关性眼病的个体化综合治疗，内镜导航辅助微创眼眶减压手术，眼部整形美容和年轻化，致力于甲状腺相关眼病的临床和基础研究，眼眶精准手术技术和眼眶修复材料研究。

乔洁（右一），第九人民医院内分泌科主任医师。长期从事内分泌疾病的临床工作和基础研究，擅长糖尿病、甲状腺疾病和性腺疾病的诊治。

朱晨芳（左一），第九人民医院普外科副主任医师。擅长甲状腺良恶性肿瘤的诊断，甲状腺癌的改良及根治手术，甲状腺疾病的微创治疗，颈部淋巴结清扫术。

朱凌（左二），第九人民医院放射科副主任医师。擅长头颈颌面部疾病及甲状腺疾病的诊断。

为了促进广大甲状腺疾病患者对相关眼病的了解，早发现、早诊断、早治疗，最大限度降低疾病的危害，加强学科合作，共同攻克疾病治疗难关，上海交通大学医学院附属第九人民医院将主办“甲状腺相关疾病的预防和治疗”义诊活动。

义诊时间：5月24日上午9:00

义诊地点：上海交通大学医学院附属第九人民医院新门诊楼大厅