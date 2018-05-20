玩游戏可以让你多活10年，你相信吗？如果面对人生每个挑战和玩游戏一样充满激情，该有多好？《游戏改变人生》让这些成为可能。

2009年，国际知名游戏设计师简·麦戈尼格尔遭遇了严重的脑震荡，她陷入了焦虑和沮丧，甚至想到了自杀。但她并没有消沉下去，而是把自己的恢复过程变成了一个复原力建设的游戏：SuperBetter。她在博客中分享了一套“创伤后成长”的规则，原本只是给自己设计的激励练习，没想到在美国迅速发酵。如今，美国有40多万人通过这款SuperBetter获得了个人成长，变得更加快乐和健康。SuperBetter也成为了美国国家卫生研究院的大型研究项目。

《游戏改变人生》包含了近100个有趣的任务，任何人都可以尝试这些游戏。另外，书中列举了很多人的真实案例，他们在面对疾病、受伤和其它重大挫折时，通过SuperBetter这款游戏变得更强大；有的人也通过这款游戏实现了减肥、跑马拉松、找到新工作等目标。

《游戏改变人生》

（美）简·麦戈尼格尔 著

闾佳 等译

北京联合出版公司

当恢复到能够做研究时，我就一头扎进了科学文献里。我了解到：有些人经历了创伤性事件后会变得更坚强、更快乐。我们正是如此，游戏帮助我们体验到了科学家口中的“创伤后成长”（post-traumatic growth），生活里我们很少听到这样的说法。我们听到更多的是创伤后应激障碍，也就是人持续地感到焦虑和抑郁。

但研究表明，创伤性事件并不见得总是会导致人们长期身处困境。相反，有些人发现，挣扎于极具挑战性的生活环境，反而帮助他们充分发挥了自己优秀的品质，实现了更幸福的生活。

那么什么是创伤后成长？以下是实现了创伤后成长的人常提及的5件事：

1、我的优先事项改变了。我不再害怕去做让我感到开心的事。

2、我感觉和朋友、家人更亲近了。

3、我更好地理解了自己。我现在真正知道自己是什么样的人了。

4、我的生活有了新的意义和目标。

5、我能更好地专注于自己的目标和梦想了。

这5个特征共同代表了一轮强有力的积极转变。不止如此，实际上，我在研究过程里还发现了一些创伤后成长相当惊人的益处。

几年前，澳大利亚一位名叫布朗尼尔·韦尔（Bronnie Ware）的临终关怀从业者发表了一篇文章，叫作《弥留之际后悔的事》（Regrets of the Dying）。韦尔之所以知道这些事，是因为10多年来，她都在照料走到生命尽头的患者。她写道，年复一年，她一直在听自己看护的病人表达同样的遗憾。这篇文章发表之后，来自世界各地的临终关怀从业者都对她的文章表示了肯定。多年来，他们也都听到了同样的5大憾事。显然，这几乎是一些放诸四海而皆准的事情。不是所有人临终时都留下了遗憾，但如果有，它们就很可能符合以下一条或多条。

1、我希望自己没有那么拼命地工作。

2、我希望能跟朋友们保持联系。

3、我希望能够让自己过得更快乐。

4、我希望能有勇气表达真实的自我。

5、我希望能真正忠于自己的梦想，而不是按照他人的期待去生活。

对着这份清单想一会儿，你会不会恍然大悟，就像我两年前刚开始琢磨出来的时候那样呢？

很明显，临终时的5大憾事基本上正对应着创伤后成长的5 大体验。通过创伤后成长，我们找到了力量和勇气去做让自己快乐的事情，去理解、表达真正的自我，把能激励我们的人际关系和有意义的工作放在优先位置。

顺便说一句，创伤后成长并不是创伤后应激障碍的对立面。许多患过创伤后应激障碍的人同样体验到了创伤后成长，两者完全不存在相互排斥的关系。事实上，一项研究发现，创伤后应激障碍反而是创伤后成长的预兆，或许是因为蜕变式成长的达成需要跟极为艰苦的事情展开深刻而持久的角力。如果我们恢复得太快，反而会错过成长。

如果我们对极端的个人挑战应对得当的话，就能解锁自己的能力，让我们过上更忠于自己梦想的生活，不再留下遗憾。这样看来，如果人们希望实现转变，创伤后成长或者说变得超好似乎是强有力的候选方法。

但怎样才能从极度的压力或创伤中恢复，获得上述5点好处呢？研究表明，不是所有经历了创伤的人都能实现创伤后成长。那么，获得创伤后成长的过程究竟是什么样的呢？

而且，有没有什么办法能让我们无须经历创伤就体验到这些好处呢？我敢肯定，没有人会为了得到这些好处而选择承受可怕的损失、受重伤、患上疾病或者碰到其他任何一种创伤。但与此同时，又有谁不愿意过上更忠于自己梦想的生活，愿意留下遗憾呢？

所以，我继续做了两年的研究。我发现：无须经历创伤，你就可以体验到创伤后成长带来的好处，只要你愿意承担一场极限的生命挑战，比如跑马拉松、写一本书、创业、为人父母、戒烟或进行精神之旅。研究人员称之为“狂喜后成长”（post-ecstatic growth）。发现这一现象的是宾夕法尼亚大学博士后、执业临床心理学家安·玛丽·勒普克（Ann Marie Roepke），她把这形容为“不劳而获”，或至少可以说是事半功倍。它的运作方式和创伤后成长一样，但你可以主动选择挑战，不用等着生活朝你抛出一场可怕的创伤。任何时候，你都可以有意识地承担有意义的项目或使命，从而制造明显的压力和挑战，建立创伤后成长的条件。你自己选择的这一紧张冒险为你造就了奋斗与成长所需的条件，就跟对抗创伤的人一样。

如果创伤后成长和狂喜后成长运作方式一样，那么整个过程到底是什么样的呢？在极端的压力下，要么不堪重负，要么逆势而起，是什么造就了两者的差异呢？是什么决定了你是会被逆境打垮，还是越挫越勇呢？

此时，研究真正让人兴奋的地方就来了，至少对像我这样的游戏设计师而言是这样。

研究表明，有7 种思考和行为方式有助于实现创伤后和狂喜后成长。它们全都是我们通常认为玩游戏时才会有的想法和行为。