那时，“网红食品”的周期比现在长多了

在食物匮乏、经济拮据的年代，孩子对零食会有特别的记忆。同时附着在零食身上的，是对于某一个人的温情。原因很简单，就是这个人曾给自己买过一种特别的零食。

星期日周刊记者 顾 筝



一进门，就是糖果柜台

何培荣、范本善的工作分配下来的时候，周围人羡慕得不得了。

弄堂里从小看他们长大的张家姆妈、李家姆妈事体就托过来了：到辰光，好点的喜糖帮我买买。

他们分配到的工作是在上海第一食品商店做营业员，到岗时间分别是1977年和1979年。

彼时，被上海人习惯称为“食品公司”的食品一店，格局和现在完全不一样。一进门，正中摆放的是糖果柜台。

那时，糖果是零食中的重头戏，有几百个品种。

上海人爱买什锦糖。何培荣的记性很好，对当时各种包装的什锦糖价格如数家珍。

全部是土蜡纸包装的硬糖和软糖，卖1块2一斤； 全部玻璃纸包的硬糖，1块4一斤；一半玻璃纸一半土蜡纸包装的软糖，1块6一斤； 全部是玻璃纸的软糖，2块4一斤。“玻璃纸软糖拿出去最上台面。”他说。

我们曾采访过的“吃货爷叔”张之麟对什锦糖有深刻的印象。

“我工作第一个月拿工资，是17块8角6。我去食品一店买了点什锦糖，买的全部是玻璃纸包装的，一下子用掉2块多，拿去送到大姑妈家。那时大姑妈的婆婆还在世，她吃了我送去的糖说：‘我活到这个年纪，还能吃到利利（张之麟父亲的小名）小儿子的糖，真的老开心哦。’”

什锦糖在上海人的社交生活中占据着非常重要的地位。

结婚，分发给亲朋好友每人8粒糖。

家里有插队落户的子女，父母一定会在行李袋里塞进一袋糖果。

而春节更是一个需要排队买什锦糖的时期。

因为每家每户的台子上都会摆上一盘糖果，寓意“甜甜美美”。

亲友来拜年时，分发给大家吃。有小孩来，更是会直接抓一把塞进他的口袋。

春节时期买糖果，总是竭尽全力买自己能负担的最贵的那种，否则拿出去“不好看”。而精明的上海主妇，瞥一眼桌子上的糖，就能对这家人家境遇好不好，知晓一二。

糖果中还有一些明星产品，何培荣和范本善一一举例，比如大白兔奶糖、花生牛轧糖、话梅糖等。

这些糖给了上海小囡一个甜蜜的童年，还给了他们趣味。

1981年出生的邱珈记得，她妈妈最喜欢用花生牛轧糖的糖纸，给她折跳舞的小人。至于收藏糖纸，谁的童年没做过这件事呢？

等到1980年代中后期，何培荣记得有一种糖果卖得疯得不得了。

那是上海一家食品公司生产的夹心糖，有桃子、菠萝、草莓、荔枝等口味。

“这是一种硬糖，但是当中有一点软乎乎的夹心。每天我们出100箱货，大家都像抢一样地来买。”

范本善补充说：“喔喔、佳佳和金丝猴的奶糖也曾风靡一时，但绝对没有夹心糖‘疯’。”

邱珈甚至还记得夹心糖的包装：“黄色底色绿色图案的是桃子糖，白色底色红色图案的是荔枝糖。”

她觉得这糖当时就像硬通货一样。每天早上出门前，她口袋里装上几粒。进了幼儿园，就开始从保安叔叔分发到老师、小朋友。

“这糖很难买。我们楼下邻居是食品店的营业员，所以才买得到这种糖。”

混入糖果队伍的还有一种特别的食品——泡泡糖。

最早的那种，细细长长，油纸包装，3分钱一支。后来，大大泡泡糖又流行了很长一阵。

小朋友在学校里吃大大泡泡糖是很时髦的事情。它的特点就如它的名字一样简单粗暴——能吹出很大的泡泡。

综艺节目《奇葩说》里的辩手傅首尔在一次辩论中回忆了小时候拥有大大泡泡糖的故事:“1989年，大大泡泡糖很流行，可是家里条件不好，没钱给我买零食。我只能对同学说：你嚼过的泡泡糖可以给我再嚼嚼吗？后来我小姨给我买了一盒……”说到这里，傅首尔眼角闪着泪光。

在食物匮乏、经济拮据的年代，孩子对零食会有特别的记忆。同时附着在零食身上的，是对于某一个人的温情。原因很简单，就是这个人曾给自己买过一种特别的零食。

“原来，以前吃的都是假巧克力”

作为80后，都有那么一个时刻，突然恍然大悟：原来，我以前吃的都是假巧克力啊！

这个时刻发生在1990年代，进口巧克力品牌进入中国之后。当德芙、好时、吉百利等出现在食品柜台的时候，人们一抢而光。细细品味之后会说：哦，原来巧克力是这种味道，噶滑，牛奶味道噶重。

在“真”巧克力出现之前，1970年代，食品一店的柜台里也有巧克力卖。

那是一大块裸装的，像薄形石板一样，要买多少，营业员“啪嗒”敲一块下来。

后来，巧克力出了一些新花样，有金币巧克力，花生、元宝、鸡蛋形状的巧克力。小朋友们春节去亲戚家做客，口袋里被塞上几颗金币巧克力，可是会高兴上好一阵的。

现在回忆起来，这种巧克力口感很差。邱珈形容：“味如嚼蜡，吃起来像烂糊泥一样。”

她的童年倒是有关于巧克力美好的记忆：“上海儿童食品厂出的巧克力口碑很好。我记得有一款叫Aroma的巧克力，当中拗断，会看到里面的花生酱。后来当我吃到健达缤纷乐的时候，心想，它们不就是同一种类吗？”

在进口巧克力出现之前，还有一种巧克力产品大热，那就是红色包装的麦丽素。几乎每个80后都吃过这一款里面充满真空微孔的麦芽糊精、外面包裹着巧克力的零食。

范本善说：“麦丽素的热度持续了好几年，那时‘网红食品’的生命周期都很长。”

只是“没有比较就没有伤害”，随着国际品牌涌入市场，现在人们买巧克力“挑剔”了。

“大家门槛精了，买巧克力会看代可可脂含量。有些人追求健康，会买黑巧力吃。不过总的来说，糖果巧克力所占的销售比例下降了很多。除了情人节的时候，高档巧克力销量会有个明显上升。其它时候，销量都一般。”何培荣介绍说。

“吃不厌”桃板

糖果销量下降并非是这几年才出现的情况。

早在1988年2月6日，《解放日报》上就刊登过一篇文章，指出上海人的零食口味在变。

当时，记者在淮海路一家食品店看到，最繁忙的是炒货蜜饯柜台。顾客里三层、外三层，瓜子、蜜饯、钞票此起彼落。与此相反，糖果柜台问津者寥寥。

上海五香豆厂的话梅瓜子、黄埭瓜子，闸北炒货厂的佳梅瓜子、乌龙瓜子，好吃来炒货食品厂的酱油瓜子等，都成了消费者争购的热门货。

而蜜饯中，又以广东、福建生产的小包装芒果、话梅、加应子、陈皮等最为好销。

“蜜饯，女同志比较喜欢。在蜜饯中，苏式、广式话梅，加应子算高档产品，橄榄、桃板、杨梅算低档一点，橄榄又分拷扁橄榄、卫生橄榄、化皮橄榄等好几种。刚开始卖是一个个纸包包好，5毛一包或一元一包。后来觉得纸袋容易污染产品，就改成用塑料袋装。记得90年代，‘吃不厌’桃板流行过一段时间。”范本善说。

“吃不厌”桃板邱珈是记得的。她还记得无花果丝，小小的一包放在课桌里，可以吃上很久。另外还有王中王话梅、佳宝芒果干。

而让她印象最为深刻的是一款清凉话梅。“我记得这种话梅只有星火日夜商店有卖，2元一包。最初是在电视广告里看到的，以当时的物价水平来说，妈妈觉得这种话梅很贵。但因为我爱吃，所以她常常帮我去买。”

现在第一食品商店的炒货柜台，种类非常丰富，有开心果、碧根果、小核桃、松子、榛子、巴西松子……而时间倒回30多年前，炒货品种很少，只有奶油瓜子、话梅瓜子、花生这几种。

有一年，出来了一种叫“鱼皮花生”的零食，松脆又好吃，好卖得不得了。

去年，食品一店的采购看到一种鱼皮花生，带着怀旧的想法把它引入店里，居然又掀起了一股购买热潮。不少顾客边买边说：“这是我们小时候吃过的。”

排队买猪肉铺边角料

在食物供不应求的年代，上海的饼干也是有名的。

梳打饼干，万年青，动物饼干，华夫饼干，杏元饼干，甚至是压缩饼干，都会装在插队落户的上海青年的行李袋里，陪伴他们在异乡度过想家的日子。

华夫饼干有两种，原味和巧克力口味，卖3元一斤。

何培荣记得，食品一店一个星期才放一次货，大排长队。工作人员常常被熟人相托，帮忙买点。

还有一种需要排队购买的零食是猪肉铺的边角料。

整片的猪肉铺价格贵，买起来要考虑考虑。边角料价格便宜不少，味道还更入味，受到了讲究实惠的上海人喜爱。

和猪肉铺常常成对出现的是牛肉干。范本善介绍说，采芝斋的散装牛肉干当年名气很响。后来，立丰锡纸包装的牛肉粒抢占了更受欢迎的位置。

猪肉脯、牛肉干都是休闲食品中高档的品种，鸭胗肝与之地位相当。

稻香村的鸭胗肝用纸袋包装，完整一只，卖4元，是零食中的奢侈品。

上世纪七八十年代，家里条件好点的人家才会去买来尝尝；或者是“轧朋友”的时候，去看电影或逛公园，小伙子买来哄女朋友开心的。

等到女朋友被哄开心，“毛脚女婿”好上门了，一只奶油蛋糕是必不可少的。春节前，何培荣、范本善忙着卖奶油蛋糕，一刻不停。

“这是过年做人客必备的东西。蛋糕送来，再送出去，一只蛋糕会一路转下去，直到最后变得‘梆梆硬’。”

供不应求的时代结束了

和一般人的零食记忆集中在食品商店不同，邱珈的记忆更多停留在十六铺的副食品批发市场和电视广告中。

“我小时候住在黄浦区。那时，我们一幢楼里的人都会去十六铺的批发市场批发零食。楼里所有的小朋友都吃一样的东西，流行什么就吃什么，比如火腿肠、上好佳。还有一种油炸的大波浪土豆片，特别好吃，和现在的薯片都不一样。有一次和朋友交流到土豆片，她推荐，在她老家贵州，有一种土豆片味道很好。我淘宝买来，发现和我小时候吃的那个味道差不多。”

邱珈的父母是舍得在吃上花钱的人，也并没有控制孩子零食的数量。所以，当她在电视广告中看到清凉话梅的广告，即使父母觉得贵，还是会为她去买。

诱人的广告还包括：游泳池边，一个人突然掉入水里，水花喷射如爆炸一般，那是超霸立波糖；忍不住就哼出歌来的魔音“给你包申丰巧克力，给大家尝一尝”；会有“大大超人”出现的大大泡泡糖……

除了广告，一些产品开始用别的方式来吸引小朋友。让邱珈印象最为深刻的是，在她初三那一年，新推出的奇宝小矮人饼干有一个营销策略：集齐6个饼干包装袋寄到指定地点，就能参与抽奖。

“那时其实是应该注重营养饮食的时候，但我为了抽奖，每天中午都吃饼干。最后寄去6份，中了4个奖。我记得中考某一门考试考完，我就骑上自行车领奖去了。”

当食品公司开始通过广告和各种营销手段来吸引消费的时候，零食的历史其实已经走入了另一个阶段：供不应求的时代结束了，本土产品和外来产品百花齐放。

就像策展人施韩涛所说：“我们能策划的只能是1980年代和1990年代的上海摄影作品展，因为到2000年代，拍照的人太多了，作品也太多了。”

同样，1990年代中期以后，肯定还有不少零食流行一时，但由于数量过于庞杂，在此就不一一举例了。

不少80后都记得，第一食品商店过去专门有一个罐头柜台，里面有各种各样的水果罐头。上海小囡对于非本土生长的水果，如樱桃、荔枝、黄桃等，最初的认知就来自于此。

因为那时，在上海能买到的新鲜水果并不多。而且天冷之后，连零星的几样都没有了。青黄不接的时候，只能靠水果罐头来解馋。

这个记忆深深刻在80后的脑海中，

你，有关于零食的私家历史吗？