小区“客厅”大家享 保安亭变“睦邻点”

社区晨报记者 张婉怡

“王阿姨，侬来啦!”“是啊，吃好中饭就又来了。”最近，静安区天目西路街道新桥居委会的安丰小区里新添了一个睦邻点。令人没想到的是，这个睦邻点是由保安亭改建而来，20多平方米的房间布置得温馨整洁，不少居民都喜欢到这里来坐坐话家常。如今一派和睦温馨的睦邻点的来历还经过了一波三折呢。

原来，安丰小区是一个混合型住宅小区，小区里既有商品房、又有售后公房。原先小区前后门都设有保安亭，后因物业调整经费支出结构，经征询后将小区后门改设成门禁系统，不再另设保安，原本的保安亭就这样空置了。

2017年，以“美丽家园”建设为契机，在居民和业委会的强烈要求下，小小的保安亭得到了改造和扩建，成为了业委会办公室和居民活动室。一位居民主动请缨担当活动室管理的志愿者，每天为居民服务。新桥居委会对此表示大力支持，并把活动室的钥匙交给了他，意想不到的是“麻烦”接踵而来。

活动室开放没多久，就有居民到居委会反映，有人在里面抽烟。于是，新桥居委会立即与这位志愿者沟通，严禁他在活动室内吸烟，并张贴了禁烟标志。然而事情却没有朝好的方向发展，反而愈演愈烈。几天后，居委会再次接到了居民投诉，大家发现这位“志愿者”在活动室里拣菜，把家里不用的旧物也堆在活动室墙角，原本供居民共享的活动室变成了自家的客厅，严重影响其他居民的日常活动。

不仅如此，活动室还成了部分居民的活动场所，搓麻将、打牌、抽烟，活动室被搞得乌烟瘴气。夏天，部分居民还赤膊在活动室乘凉，每天深夜11点多才结束回家，在夜深人静的小区里，活动室声音显得格外吵闹。

活动室开办本是为居民自治服务，不能因为部分居民不遵守公约，使原本的好事变成社区一大矛盾焦点。为此，居委会多次征询了业委会、物业意见，一致决定将活动室钥匙收回，待招募合适的志愿者加强管理，提升居民自治意识后，再开放活动室。

在多方的共同努力下，有越来越多的楼组长、志愿者开始关心关注睦邻点，他们自发成立了“连心睦邻”志愿者团队，为睦邻点的长效管理出谋划策。

经过这一系列事件，新桥居民区召开居民代表会议，通过“三会一代理”的集思广益，最终决定将活动室改造为社区睦邻点，通过多次征询居民决定将睦邻点打造成温馨且富有多功能的小客厅，既能满足居民谈心聊天的需求，又能满足小型会议、睦邻活动的开展。