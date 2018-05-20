楼道里开起“书画展”不出家门即享文化盛宴

社区晨报记者 刘 皓

未进楼道，阵阵墨香扑鼻而来……一幅幅大气的书法、一张张精美的国画，走进闵行区虹桥镇金汇一街坊小区129号楼二楼，仿佛步入了高雅的艺术殿堂。在这里，社区书法爱好者们巧用小区楼道，在不影响本楼居民的前提下展示自己的作品，既提升了楼道文化品位，又促进了邻里和谐。“在自家门口就能享受到文化盛宴，平时带孩子来看看也蛮好。”居民王阿婆高兴地说。

近日，记者来到金汇一街坊。走进楼道，只见地面纤尘不染，几盆郁金香整齐地摆放在电梯口。环顾四周，光洁的楼道墙面上映衬着一件件遒劲有力、大气磅礴的书法、国画作品。这些书画作品共有十几件，给人带来艺术享受的同时，更提醒大家邻里守望相助，维护环境卫生。如今，这里已被命名“书香满苑”楼道，而说起“书香满苑”的诞生，还有一段趣事。原来，金汇华光城居民区有一个自己的书法班，93岁居民袁刻敏就是书法班的志愿老师。因为书法结缘，129号楼聚集了较多的书画爱好者。在此之前，书法班的学员作品大多在小区宣传栏、活动室展示。不过，大家感觉这种展示“不够过瘾”。一个偶然的机会，袁刻敏发现自己居住的129号楼2楼楼道一直处于闲置状态。这个楼道比较“特殊”：二楼没有住户，电梯在此不停留，不用担心影响住户，何不将此地开辟出来，作为展示书画班学员作品的一方天地，既美化楼道，又促进邻里和谐，弘扬传统文化。袁刻敏和部分书法班学员将这个想法与居委沟通，各方人士一拍即合！

2017年，在居委的牵头下，129号楼2楼楼道开始了自己的华丽变身：居委主动捐出一张圆桌和两张椅子供来往居民休憩聊天，以及4盆瓜叶菊装饰阳台，6盆郁金香装饰电梯口；2018年春节期间，居委还在电梯口贴上了春联、福字。书法班学员们纷纷响应，拿出自己的得意之作，很快收集了十几幅书画精品。有的书法爱好者不是本楼居民，也大大方方捐出作品。经过精心装扮和细心打理，原本平淡无奇、面积只有七八平米的楼道焕发出新生机，展现新面貌。

据了解，自2016年起，虹桥镇发起“党建引领，自治家园”行动，华光城居民区积极响应，根据自身特色创建美丽楼道。居委相关负责人表示，自治楼道，装点是外在手段，和谐相处、楼道里有事大家一起商量才是关键。下一步，居委将构建多种主题的特色楼道，形成“人人都参与、栋栋有特色”，共创美丽楼道的良好氛围，让更多的像“书香满苑”一样的楼道出现在居民身边，提升居民的幸福感和获得感。