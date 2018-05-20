廿四小时“托老所” 服务“嵌入”居民区-芷江西路社区长者照护之家推出夜间试住

社区晨报记者 张翠玲

人老了不想离开熟悉的生活圈是人之常情。但是，现实很骨感，老人居家养老的心愿往往因为身体状况不佳、家人照护能力不足等原因而落空，最终不得搬进亲情疏离的养老院。而现在，静安区芷江西路街道就有了一家社区长者照护之家，它和一般养老院不同，是居民家门口的“小而精”微机构，居民可实现养老不离生活圈，足迹不出社区。社区长者照护之家近日“嵌入”在苏家巷居民区。目前，正在试运营，5月23日起可提供夜间试住服务。

记者走进该长者照护之家，整体设计清晰可人，感受“如家”。这里有19张床位，3人或4人一间，场地由芷江西路街道提供，委托第三方具有国企背景的公司运营。据介绍，试运营阶段已有4位老人预约长期照护、日间照护。住在这里的老人，以户籍在芷江西路街道，60岁以上，有基本自理能力为先。他们或希望短期托养，或需要短期康复，或体验试住。芷江西路街道服务办主任居爱君说，这些老人都需要先提出申请，经评估，符合入住条件的才能进入。和养老院最大的区别是，该街道长者照护之家的老人是短期入住，最长只能住6个月。

长者照护之家麻雀虽小，五脏俱全，能提供多元化的智能服务。门禁、监控、拉绳报警、电子围栏等智能养老设备一应俱全。老人在这里住养，子女还可以在手机端下载相关APP，想爸妈了就能视频远程对话。长者照护之家亦提供腰托、介护碗筷、失禁床单、轮椅等辅具租赁服务。

社区居民李先生一家四世同堂，子女是双职工，他和老伴上有老下有小要照顾，感觉力不从心。听说社区里有了长者照护之家，李先生立即前往考察，兜一圈下来他立即为家中老人预约服务，“这里太好了！以后爸妈吃饭、睡觉、娱乐都在这里，我们短期可以休息一下了。”

今年，全市推行上海市长期护理保险，符合条件的老人，可享受长护险补贴待遇，住养护理费根据统一需求评估结果，每月直补每位老人510-765元； 上门居家服务，每周上门3-7小时不等，长护险报销90%，个人承担10%。今后，街道和第三方运营公司将借助这项惠民政策，以社区长者照护之家为站点，积极把养老服务延伸到居民家中。