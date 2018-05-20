大调研开路“单循环”破题

社区晨报记者 王家欣

小区出行，行人与机动车、电动车、自行车“硬碰硬”，谁也不让谁？小区门口车站等车稍不注意就滑跤？普陀区桃浦镇在开展大调研走访过程中，针对雪松苑小区居民反映人车混行、车站等车摔跤两个问题，通过社区微治理方式落实解决。

据了解，雪松苑始建于上世纪90年代中期，属于市政动迁安置小区，共有188个楼组。目前，共有4342户居民，户籍人口9816人，常住人口约1.3万人，外来流动人口约3100人，可以说是居住人口密集的地区。此外，由于小区内还有金苹果幼儿园、新杨中学、上海华环真南市场和物业公司等单位，日常高峰时段人流量集中。据统计，雪松路大门（南门）早晚高峰时段人流量达86人次/分钟，早晚“必堵”，不但影响小区行人的安全，小区治安更是存在隐患。

为了切实解决混乱现象，雪松苑三家居委会、业委会、物业三位一体，对雪松苑居民区人车混行进行实地勘察和协调，收集业主、车主及驻区四家单位等多方面意见，共同商讨出小区车辆“单循环”的初步办法，即机动车由南门进，西门出。在物业的配合下，雪松苑居委会对非业主车辆进行了整治并清退，包括停留在小区内的社会车辆、小区北门消防安全通道随意停放的车辆，同时派居委会干部和志愿者对共享单车进社区现象进行劝导，对逆向行驶的车辆进行疏导。在此基础上，也充分听取广大居民和镇人大代表的建设性意见，对南门和西门进出口处加装护栏和行车标志及进出标识，要求进出的三轮车也实行“单循环”路径。经过几个月的实验，人车分流后的优点也渐渐体现出来，来往的行人感受到了安全，一些本来不理解“单循环”项目的居民也纷纷点赞。

雪松苑居民区门口1230便民巴士停靠站点污油严重的情况，让众多老百姓怨声载道。究其原因，原来站点旁有一处餐厨垃圾回收点，由于周边餐饮商铺清倒不规范，导致地面油污成片，虽然镇市容定期开展地面清洗，但效果不理想。此外，由于人行道较为宽广，一些食客还将轿车开上人行道，导致地面砖块松动不堪，一些老年人稍不注意，就容易摔倒。

在镇市容所的牵头下，镇城管中队、普环三分公司、桃浦保洁公司、物业公司，雪松苑第一、第二、第三居民区书记及周边餐饮商铺代表召开相关问题协调会，要求餐饮商铺遵循餐厨垃圾回收、“三废”不排放的要求，责令一周整改。此外，对于人行道停车问题，镇相关部门也快速处置，对雪松苑居民区大门两侧安装石墩，并对人行道松动的地砖进行重新铺设。据悉，雪松苑社区将派志愿者巡查，配合物业共同治理沿街商铺，让小区外环境变得更整洁美丽。

雪松苑居民区治理任重道远，通过大调研，三家居委会通过“三位一体”解决了出行问题，但还有许多潜在的问题有待发现解决。如今，雪松苑居民区无违居村创建正逐步推进中，他们将通过对小区内外违建整治，让小区整体面貌有所改变，力求切切实实打造居民满意的宜居社区。