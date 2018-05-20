花一年时间学沪语拉近和老年患者的距离

社区晨报记者 陆骏健

日前，一段《戏精护士爆笑吐槽》视频火了，一位“戏精”女护士说出了广大护士兄弟姐妹的心声，有人开玩笑说她可以转行，但她却说：“我喜欢做护士，我是不会改行的。”是的，当护士很累很辛苦，但她依旧深爱着这份职业。在长宁区周家桥社区卫生服务中心，来自江苏盐城的任林就是一名杰出的护理人员，学沪语破除沟通壁垒，练技能赢得患者信任。患者的一句肯定，家属的几句赞许，都是任林坚守这份职业的原动力。

2007年大学一毕业，任林就到周家桥街道社区卫生服务中心任职。“刚来的时候遇到蛮多苦难的，尤其是语言。”医疗改革使得服务项目不断下沉，社区卫生服务中心承担更多； 护士也不再只是打针等常规服务，还需要承担整套护理康复工作。这些患者大多是老年人，讲沪语为主，这使得任林与患者沟通有很大的障碍，如何赢取患者信任又是一大难题。

勤能补拙是良训，她花了一年的时间学习沪语，经常找同事请教，一有空闲就自己用沪语念书上的文字。通过努力，她不仅能听懂老人们说的话，而且自己也能说一口流利的沪语。如此一来她拉近了和老年患者的距离，同时，她还不断磨练自己的专业技能，平时与同批的同事一起练习，回家还自己练，有机会就向前辈询问经验。经过大半年的时间，她吊针的技能已经非常熟练，老人们都愿意让她来吊针。

对患者的尽心照顾，患者及家属都看在眼里，称赞任林：“你就像我们的家人一样。”患者们常常亲切地称呼她为“小鬼头”，她也俏皮地回叫“老鬼头”，老人们也不介意，反而拉近了彼此的距离。今后，任林想着要更好地服务这些“老鬼头”，让他们健康快乐。

患者的肯定，家属的赞许，都展现在她那亲切朴实的笑脸上，同时也让她觉得压力和责任更大了。因此，她把更多的时间花在工作和研发上，经常每天只睡四五个小时，原本身体素质不错的她去年生了几场大病。老公心疼她，劝她别那么忙。为了提高效率，她还将孩子送到父母家，常常会一周看不到孩子。说到这里，任林觉得十分对不起孩子，眼带泪花，但想到患者们处于病痛中，她又觉得自己不能停下。

作为中心护理总带教、护生社区见习总带教，任林发扬“传帮带教”精神，耐心仔细地指导年轻护士们。她还成功入选长宁区首届护理人才培养计划和中心的第二轮中青年人才培养计划，通过培养平台与华东急诊病房的护士长结对，定期到华东医院进行学习。