签约服务配套优惠措施受欢迎，居民对家庭医生接受度越来越高-上海“1+1+1”签约居民超400万

晨报记者 陈里予

昨天是“世界家庭医生日”。在昨天举行的主题活动上传出消息：本市家庭医生制度建设取得积极成效，“1+1+1”医疗机构组合签约人数已超过400万，每万人配置3.3名全科医生。各项签约服务配套优惠措施受到欢迎，居民对于家庭医生的接受度越来越高。

签约老年人达285万

本市自2011年启动家庭医生制度试点，2015年随着新一轮社区卫生服务综合改革，推出了“1+1+1”医疗机构组合签约（居民可自愿选择一名社区卫生服务中心家庭医生、一家区级医院、一家市级医院签约），优先满足60岁及以上老年人、慢性病居民、残疾人、儿童等重点人群签约需求。

截至5月15日，全市已签约人数408万人，其中60岁及以上老年人285万。签约配套优惠服务中，全市社区卫生服务中心已累计开具延伸处方139万张。2017年，本市社区卫生服务中心门诊服务量占全市三分之一，与市级医院、区级医院成三足鼎立之势，市民对社区卫生服务中心的满意度连续两年位居“沪上十大行业服务质量评测”首位。

全科医生逾8000人

2006年起本市率先开展全科医师规范化培养，2010年又在全国率先开展住院医师规范化培养，将全科医师规培纳入其中。2010年以来累计招录2000余人，1400余人完成培训后全部“下沉”社区。此外，加强社区全科医生转岗培训，目前上海全科医生总数已超过8000人，达到每万人口3.3名全科医生，超过了国家2020年的规划目标（城市地区每万人配置全科医生2人）。

基层医生是广大医生队伍中的重要力量，承担着常见病、多发病的诊疗和转诊、预防保健等一体化服务。不过，总体数量不足、培训质量不高等现状仍使基层医生队伍建设面临挑战。上海正在努力提升家庭医生的服务能力和水平，坚持以理论知识和技能并重，每年开展家庭医生岗位能力培训，同时注重与国际化家庭医生制度对接，定期选派家庭医生骨干到国外进修。

昨天，复旦大学附属上海市第五人民医院中国基层医生培训中心揭牌，成为首批中国基层医生培训中心。“中国基层医生培训中心”落地市五医院，标志着复旦大学社区健康研究中心筹建工作获新进展，“复旦-闵行”医教研协同型健康服务体系建设又打开一个新局面。