“科学红毯秀”人气旺，追星就追科技明星-上海科技节昨天启动　李强出席并参观“时间故事”主题展览

记者 吴正彬

晨报讯 以“万众创新——向具有全球影响力的科技创新中心进军”为主题的2018年上海科技节启动仪式昨天上午在上海科技馆举行。市委书记李强出席并宣布2018年上海科技节启动。启动仪式后，李强等市领导参观了“时间故事”主题展览。

当天上午的开幕式上，一场备受瞩目的“科学红毯秀”隆重上演，科技大咖们的亮相引来粉丝和观众们的阵阵欢呼。走上红毯一展科学家风采的不仅有丁奎岭、王建宇、宁光这样的两院院士，也有朱军、严云福、尹志尧这样的高精尖技术领军人物，他们都在各自领域取得了骄人成绩。

除了这些已在各自领域成就斐然的科技大咖外，作为新生科技力量代表的夏欣媛、王瑜亮、袁清三位“小科学家”也走上了红毯，他们都是科普电视节目——第五季《少年爱迪生》的获奖者。三位“小科学家”也都表达了自己对科学的热爱之情。

“这已经是我第二次来观看科学红毯秀了。我一直非常喜欢科学，特别是对生命科学最感兴趣。这次来主要想见见孙强老师，因为我是他的粉丝，我觉得他的体细胞克隆猴技术很厉害。”和爸爸一起从闵行赶来的中学生张昊对记者说。

“是的，现在很多年轻人都喜欢追星，我觉得追星最好就是追我们科技界的明星，所以也很高兴陪他来参加这种活动。”张昊的爸爸如是说。