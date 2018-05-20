习近平定调！还老百姓蓝天白云、繁星闪烁

【学习进行时】全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。此次大会上，习近平讲话中时时处处体现以人民为中心的生态环保思想，新华社《学习进行时》为你梳理提炼。

生态文明建设处于关键期、进入攻坚期、到了窗口期

生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。

不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要

生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

坚持生态惠民、生态利民、生态为民

良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

还老百姓蓝天白云、繁星闪烁

要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。坚决打赢蓝天保卫战是重中之重，要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。

还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象

要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

让老百姓吃得放心、住得安心

要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。

为老百姓留住鸟语花香田园风光

要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。

来源： 新华网