新华社评论员：保护生态环境　建设美丽中国——学习贯彻 习近平总书记在全国生态环境保护大会重要讲话

新华社北京５月１９日电 题：保护生态环境 建设美丽中国——学习贯彻习近平总书记在全国生态环境保护大会重要讲话

新华社评论员

“生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。”习近平总书记在全国生态环境保护大会发表重要讲话，站在党和国家事业发展全局高度，全面总结党的十八大以来生态文明建设取得的重大成就，科学分析当前面临的任务挑战，对新时代推进生态文明建设确立了重要原则、进行了具体部署。讲话展现强烈使命担当、蕴含深厚民生情怀、具有宽广全球视野，发出了建设美丽中国的进军号令。

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们开展了一系列根本性、开创性、长远性的工作，推动我国生态环境保护从认识到实践发生了历史性、转折性、全局性变化。当前，生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期，已进入提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要的攻坚期，也到了有条件有能力解决生态环境突出问题的窗口期。“有智不如乘势”。把握新形势，解决新问题，完成新任务，我们就能回应广大群众热切期盼，推动我国生态文明建设再上新台阶。

新时代推进生态文明建设，坚持“六项原则”是根本遵循。“六项原则”明确了人与自然和谐共生的基本方针，绿水青山就是金山银山的发展理念，良好生态环境是最普惠的民生福祉的宗旨精神，山水林田湖草是生命共同体的系统思想，用最严格制度最严密法治保护生态环境的坚定决心以及共谋全球生态文明建设的大国担当。这些重要论断构成一个紧密联系、有机统一的思想体系，深刻揭示了经济发展和生态环境保护的关系，深化了对经济社会发展规律和自然生态规律的认识，为我们坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路指明了方向。

新时代推进生态文明建设，加快构建生态文明体系是制度保障。制度才能管根本、管长远。严格的制度、严密的法治，可以为生态文明建设提供可靠保障。要以生态价值观念为准则，以产业生态化和生态产业化为主体，以改善生态环境质量为核心，以治理体系和治理能力现代化为保障，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点，加快建立健全生态文化体系、生态经济体系、目标责任体系、生态文明制度体系、生态安全体系，为确保到２０３５年美丽中国目标基本实现，到本世纪中叶建成美丽中国提供有力制度保障。

新时代推进生态文明建设，全面推动绿色发展是治本之策。坚持绿色发展是发展观的一场深刻革命，是构建高质量现代化经济体系的必然要求，也是解决污染问题的根本之策。要围绕调整经济结构和能源结构等重点，培育壮大环保产业、循环经济，倡导绿色低碳生活方式；把解决突出生态环境问题作为民生优先领域，打赢蓝天保卫战这个重中之重；有效防范生态环境风险，提高环境治理水平，让良好生态环境成为人民生活的增长点、经济社会持续健康发展的支撑点和展现我国良好形象的发力点。

新时代推进生态文明建设，打好污染防治攻坚战是重点任务。污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须加强党的领导，各地区各部门坚决担负起生态文明建设的政治责任是关键。要建立科学合理的考核评价体系，对损害生态环境的领导干部终身追责，为敢干事、能干事的干部撑腰打气，建设一支生态环境保护铁军，守护好生态文明的绿色长城。

中华民族向来尊重自然、热爱自然，绵延５０００多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。我们要认真学习领会习近平生态文明思想，坚持绿色发展理念，持之以恒推进生态文明建设，把伟大祖国建设得更加美丽，为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境，这是我们的责任，也是对人类的贡献。

来源： 新华网