五个关键词读懂改革开放40年的伟大觉醒

2012年12月11日，习近平总书记在广东考察工作时强调，改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒。今年，是我国改革开放40周年，是我们实现中华民族伟大复兴中国梦，建设社会主义现代化强国新征程的一个重要坐标和时间节点。五个关键词，带你读懂改革开放为什么是“伟大觉醒”。

关键词一：深刻反思

习近平总书记指出，改革开放是我们党的历史上一次伟大觉醒，正是这个伟大觉醒孕育了新时期从理论到实践的伟大创造。改革开放与伟大觉醒相伴相随，有了伟大觉醒才有了改革开放。那么，为什么说改革开放是伟大觉醒？

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1．对过去历史的深刻反思。

上世纪50年代末，我们党开始犯“左”的错误，“左”倾错误指导思想在党中央占主导地位持续时间最长的时期。这个时期经济濒于崩溃边缘，人民生活长期得不到改善。面对这样严峻的形势和带来的后果，邓小平同志一针见血地指出，“社会主义要消灭贫穷。贫穷不是社会主义，更不是共产主义”。

2．对现实国情的深刻反思。

上世纪七十年代末，十年内乱后的中国，经济濒于崩溃，人民温饱都成问题。当我们打开国门，看到与国外发达国家和地区甚至是周边国家和地区存在的巨大发展差距时，给我们带来的是惊诧和震动。1978年10月，邓小平同志应邀访问日本。访问期间他参观了日本的钢铁、汽车和电器工厂。他在考察日产汽车公司时感慨地说：“我懂得了什么是现代化。”改革开放就这样在全党全社会逐渐形成共识，成为“大势所趋，人心所向”。

3．思想认识上的反思觉醒。

我们党带领人民获得的伟大觉醒，正是从40年前那场关于真理标准问题的思想理论大讨论，是改革开放的思想先声。面对这样的严峻形势，邓小平同志一针见血地指出：“如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。”伟大觉醒呼之欲出，实行改革迫在眉睫，改革开放的思想在全党形成共识。

关键词二：关键一招

改革开放是党在新的历史条件下领导人民进行的新的伟大革命，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦的关键一招。

1．发生在关键时间节点。

文革后期，中国经济濒临崩溃，改革开放关键一招发生在这一重要时间节点，彻底把中国从不改革就要爆发危机的危险推向了改革开放的新时代，使得国内国外出现了一个全新的局面。

2．起到了关键作用。

一是党的领导重要作用。中国特色社会主义的最本质的特征就是中国共产党领导。办好中国的事情，关键在党。中国共产党代表的是中国工人阶级和最广大人民群众的利益，所以，我们党可以无私无畏，勇于做、能够做其他政治力量不能做、不想做的事。这也是我们党在遭遇挫折时，可以迅速纠错，扭转时局，化险为夷，开创新局面的原因。

二是人民群众的历史作用。从农村到城市、从沿海到内地、从局部到整体，人民群众始终是改革开放的实践者、推动者、参与者。改革开放中出现的一系列新突破新事物新成就，都凝结着人民群众的智慧和汗水。人民群众是社会发展的根本动力，是我们党的命脉。

三是决定了命运。习近平总书记说没有改革开放就没有中国的今天，也就没有中国的明天，没有今天哪有明天。改革开放是决定当代中国命运的关键抉择，是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是改革开放让饱受饥饿的人民得到了温饱，让中国实现从站起来到富起来的伟大飞跃。

关键词三：中国特色社会主义

1．形成了伟大成果

中国特色社会主义是在改革开放40年的伟大实践中得来并不断发展的。改革开放40年，是中国特色社会主义从开辟到拓展、完善、巩固的40年。

改革开放推动了中国特色社会主义伟大事业的繁荣发展。中国共产党一经成立就把马克思列宁主义写到了自己的旗帜上。但是，历史经验表明，马克思主义要有效、有用，必须同中国实际相结合。新民主主义革命时期，我们党推进马克思主义中国化，创立了毛泽东思想。改革开放时期的生动实践，加快了马克思主义中国化的步伐，从邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，到习近平新时代中国特色社会主义思想，我们党通过理论实践把马克思主义推进到一个又一个新的发展阶段。历史经验证明，只有同中国实际相结合的马克思主义才是有效有用的。

2．开辟了一条人间正道。

人间正道是沧桑。1978年党的十一届三中全会以来，当代中国的人间正道，就是党团结带领人民开辟的中国特色社会主义道路。中国特色社会主义是改革开放以来党的全部理论和实践的主题，改革开放是中国道路的鲜明特征和强劲动力。

关键词四：新的伟大革命

习近平总书记强调：“改革开放是我们党在新的时代条件下带领人民进行的新的伟大革命，是当代中国最鲜明的特色，也是我们党最鲜明的旗帜。”为什么说改革开放是“新的伟大革命”？

1．新的

改革开放是在新的历史条件下，解决新问题所提出的解决方案。改革开放作为一项全新的事业，马克思主义没有给出方向，没有经验可以借鉴，其他社会主义国家也没有实践过。它是党带领人民，巩固和发展社会主义的一次全新实践。

2．伟大

改革开放，是我们党在中国社会主义建设的关键时期的伟大抉择，是促进社会主义制度自我完善和发展的新探索。邓小平同志指出，“社会主义没有固定的模式，也不可能有”。将市场经济体制与社会主义基本制度结合起来，使我国成功实现了从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制、从封闭半封闭到全方位开放的伟大历史转折。

不改革，制度就会僵化，就会束缚生产力发展，社会主义就没有生机活力，就是死路一条。改革开放是发展中国特色社会主义、实现中华民族伟大复兴的必由之路。

3．革命

我们党认为，改革开放它不是体制的枝节修补，不是改良，而是一定意义上的一场“革命”。邓小平同志指出：“改革是中国的第二次革命”。这场社会革命引起了我国经济、政治、科技、文化等领域发生了翻天覆地的变化，使人们思想观念、价值取向、工作方式、生活方式等也发生了深刻变化。

关键词五：将改革进行到底

改革开放只有进行时，没有完成时。我国过去40年的快速发展靠的是改革开放，我国未来要实现社会主义现代化强国目标、实现中华民族伟大复兴中国梦也必须坚定不移依靠改革开放。将改革开放进行到底，要做到：

1．坚持党对一切工作的领导。改革开放最主要的成果是开创和发展了中国特色社会主义，中国特色社会主义最本质特征和优势就是中国共产党的领导。新时代必须毫不动摇地坚持和完善党的领导，走中国特色社会主义道路。

2．坚持以人民为中心。改革开放的成果靠的是人民群众的大胆探索、勇敢实践，人民群众是改革开放的主体。我们党从成立之日起就代表了广大人民群众的根本利益，实现伟大复兴的中国梦是我们党始终不忘的初心和奋斗目标。

3．坚持统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出了一系列新理念新思想新战略，办成了许多过去想办但没有办成的大事，新时代推动改革开放，就要继续推进“五位一体”和“四个全面”布局。

4．坚持创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念。新发展理念是十八大以来我们党面临了新的挑战和问题，面临了经济发展进入新常态等形势总结出的深刻经验，起着指挥棒的作用。历史经验表明，发展是解决我国一切问题的基础和关键，科学发展，就必须贯彻新发展理念到发展的全过程当中。

5．坚持推动构建新型国际关系，构建人类命运共同体。在对外开放的政策中，我国始终秉承着“中国开放的大门只会越开越大”的原则，提出构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和构建人类命运共同体，为世界和平发展和人类文明进步贡献中国智慧和中国方案。

6．坚持全面从严治党。十八大以来，全面从严治党取得了良好的开端和效果，很大程度上提高了我们党的执政能力和领导水平。实现党的历史使命，必须坚持全面从严治党；党要紧跟时代前进步伐，必须坚持全面从严治党；解决党内深层次矛盾和问题，必须坚持全面从严治党。

结语：

40年的改革开放实践，党带领着人民进行社会主义现代化建设，取得了历史性成就、发生了历史性变革。改革开放是我们党在新的历史条件下带领人民进行的新的伟大变革！过去40年的快速发展靠的是改革开放，未来要实现社会主义现代化强国目标，还是要依靠改革开放。

原创： 师榕

来源：编制 求是网