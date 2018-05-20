建设“美丽中国”，习近平提出这么干

习近平出席全国生态环境保护大会并发表重要讲话。新华社记者 王晔 摄

全国生态环境保护大会18日至19日在北京召开。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表重要讲话。当前生态文明建设的形势怎样？如何让生态环境质量实现根本好转？习近平明确了建设美丽中国的“时间表”和“路线图”，提出要这么干！

◎一个重大判断：生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期

习近平强调，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。

习近平指出，党的十八大以来，我们开展一系列根本性、开创性、长远性工作，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。总体上看，我国生态环境质量持续好转，出现了稳中向好趋势，但成效并不稳固。生态文明建设正处于压力叠加、负重前行的关键期。我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎。

◎一个时间表：2035年美丽中国目标基本实现

习近平提出，要通过加快构建生态文明体系，确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。

到本世纪中叶，物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明全面提升，绿色发展方式和生活方式全面形成，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。

◎坚持六个原则：重点解决损害群众健康的突出环境问题

一是坚持人与自然和谐共生，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针。

二是绿水青山就是金山银山，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。

三是良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题。

四是山水林田湖草是生命共同体，要统筹兼顾、整体施策、多措并举。

五是用最严格制度最严密法治保护生态环境，加快制度创新，强化制度执行。

六是共谋全球生态文明建设，深度参与全球环境治理。

◎要干这些大事：基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云

1．要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气，还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。

2．要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体，还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

3．要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险，让老百姓吃得放心、住得安心。

4．要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村，为老百姓留住鸟语花香田园风光。

5．优化国土空间开发布局，调整区域流域产业布局，培育壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。

6．推进资源全面节约和循环利用，实现生产系统和生活系统循环链接。

7．倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，反对奢侈浪费和不合理消费。

8．要把生态环境风险纳入常态化管理，系统构建全过程、多层级生态环境风险防范体系。

9．要加快推进生态文明体制改革，抓好已出台改革举措的落地，及时制定新的改革方案。

10．要充分运用市场化手段，完善资源环境价格机制，采取多种方式支持政府和社会资本合作项目，加大重大项目科技攻关，对涉及经济社会发展的重大生态环境问题开展对策性研究。

11．要实施积极应对气候变化国家战略，推动和引导建立公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，彰显我国负责任大国形象，推动构建人类命运共同体。

12．要建立科学合理的考核评价体系，考核结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和提拔使用的重要依据。对那些损害生态环境的领导干部，要真追责、敢追责、严追责，做到终身追责。

13．要建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。各级党委和政府要关心、支持生态环境保护队伍建设，主动为敢干事、能干事的干部撑腰打气。

来源：人民日报客户端（整理 岳小乔 裴苒迪）