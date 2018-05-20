习近平这样表述改革开放40年的中国贡献

没有改革开放，就没有中国的今天。40年前，邓小平同志大声疾呼：如果现在再不实行改革，我们的现代化事业和社会主义事业就会被葬送。今天，中国人民的面貌、社会主义中国的面貌、中国共产党的面貌能发生如此深刻的变化，我国能在国际社会赢得举足轻重的地位，靠的就是坚持不懈推进改革开放。习近平说：“我们党靠什么来振奋民心、统一思想、凝聚力量？靠什么来激发全体人民的创造精神和创造活力？靠什么来实现我国经济社会快速发展、在与资本主义竞争中赢得比较优势？靠的就是改革开放。”习近平强调：“40年来，中国人民始终敞开胸襟、拥抱世界，积极作出了中国贡献。改革开放是中国和世界共同发展进步的伟大历程。中国人民坚持对外开放基本国策，打开国门搞建设，成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折。中国在对外开放中展现大国担当，从引进来到走出去，从加入世界贸易组织到共建‘一带一路’，为应对亚洲金融危机和国际金融危机作出重大贡献，连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，促进了人类和平与发展的崇高事业。”

中国经济是世界经济的发动机和稳定器。作为承载全球将近五分之一人口的大国，中国对世界经济的影响举足轻重。2008年，全球金融危机的爆发，世界格局进入剧烈变革的重要阶段。这期间，中国与世界都发生了深刻变化，中国不断深化改革开放，赶上了人类社会迄今为止最大一次全球化的高峰期，推动工业化、信息化全面布局和体系化发展，在主要经济体中率先止跌回升，一跃成为世界第二大经济体，成为世界经济增长的主要稳定器和动力源。40年来，中国始终坚持对外开放的基本政策，积极融入经济全球化的发展进程。中国积极开展自由贸易区建设与谈判，推动全球双边与多边贸易、投资的发展，已经发展成为世界上120多个国家的第一大贸易伙伴；2018年，中国商品贸易出口继续位居世界第一位，占全球份额的12.8%，而中国商品贸易进口仅次于美国，位居全球第二位。与此同时，根据2017年商务部发布的《中国对外直接投资统计公报》，中国2016年对外直接投资规模达到1961.5亿美元，蝉联全球第二大投资国地位，占全球外国直接投资规模的比重首次超过10%。改革开放使得中国成为世界工厂，中国制造给全球消费者带来了诸多实惠，中国市场为全球经济发展创造了巨大空间，中国消费市场成为主要经济体中增长最快的市场。

中国成为国际责任的承担者和全球性公共产品的提供者。中国还以负责任大国的担当，逐渐由国际公共产品的受益者，发展为国际责任的承担者和全球性公共产品的提供者。针对“一带一路”沿线国家基础设施建设供不应求的情况，中国率先提出并大力推动的“一带一路”国际倡议，旨在构建新型全球化发展模式和路径，强调平等互利与共商共建共享，致力于构建“人类命运共同体”和全球治理新思维新模式，并积极推动人民币国际化和金砖国家开发银行、亚洲基础设施投资银行、丝路基金建设，推动IMF及其SDR改革等，极大地推动了世界的进程和发展。“一带一路”倡议得到了众多国家的积极响应，特别是广大发展中国家从共商、共建、共享中获得了发展机遇。目前，100多个国家和国际组织以不同形式参与了“一带一路”建设，80多个国家及国际组织同中国签署了合作协议。2017年，中国企业对“一带一路”沿线的59个国家进行了非金融类直接投资143.6亿美元，在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1443.2亿美元，同比增长14.5%，完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6%。未来中国发展仍将是各国发展的重要机遇，从高速增长转向高质量发展的中国，将为世界经济发展提供更加强劲的动力。