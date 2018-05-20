习近平和彭丽媛：这就是爱的样子

2016年12月12日，习近平在会见第一届全国文明家庭代表时说：“要积极传播中华民族传统美德，传递尊老爱幼、男女平等、夫妻和睦、勤俭持家、邻里团结的观念，倡导忠诚、责任、亲情、学习、公益的理念，推动人们在为家庭谋幸福、为他人送温暖、为社会作贡献的过程中提高精神境界、培育文明风尚。” 孝敬父母、爱护妻儿，习近平把家庭幸福看得很重。他和夫人彭丽媛，相亲相爱、相互扶持，从“一见钟情”到“一生相伴”，成为了大家心中当之无愧的“国民眷侣”。

爱就是 有你就好

1987年9月，习近平和彭丽媛结婚。

没有盛大的婚礼，

只办了一桌酒席请了同事好友，

喜糖也是临时买的。

但只要有彼此，内心就满足，

这应该就是幸福吧。

△1987年，习近平和妻子彭丽媛在福建东山岛。

爱就是 彼此牵挂

结婚后的习近平和彭丽媛，

一个是领导干部，经常外出调研，

一个是军旅歌唱家，经常慰问演出。

虽然聚少离多，

他们总是相互理解和牵挂。

△1989年9月，习近平和彭丽媛合影。

习近平工作的福建冬天冷，

彭丽媛不忘给他亲自缝一床被子；

彭丽媛参加央视春晚，

习近平就在家包好饺子等她回家。

△习近平接受延安电视台采访画面。

爱就是 共建家风

他们，

秉承从严教子、勤俭持家的家风。

为女儿起名“明泽”，

只希望她“清清白白做人”。

△习近平在福州时，带女儿玩。

△习近平一家三口和习仲勋在一起。

爱就是 一生相伴





走上领导人岗位后的习近平，

与夫人彭丽媛在多个场合亮相。

举手投足间，

两人总是流露出自然清新的暖意。

大家心目中的“习大大”与“彭麻麻”，

是当之无愧的“国民眷侣”。

△2015年4月20日中午，国家主席习近平访问巴基斯坦。这是习近平主席和夫人彭丽媛向欢迎人群挥手致意。

最稳的幸福，

莫过于被对方的亲人接纳。

2015年2月13日，春节前夕，

习近平回到曾经度过7年插队岁月的地方

——梁家河，

用陕北方言向父老乡亲们介绍：

“这是我婆姨。”

最暖的幸福，

莫过于，

走到哪里，都有人牵着你的手。

刮风下雨时，有人为你撑伞。

△2017年7月4日，国家主席习近平对德意志联邦共和国进行国事访问，习近平和彭丽媛手挽手走下舷梯。

△2013年3月26日，习近平抵达南非德班时和彭丽媛牵手走下飞机。

△在出访时，习近平贴心为彭丽媛撑伞。左图为2014年8月21日，国家主席习近平对蒙古国进行国事访问。右图为2013年5月31日，国家主席习近平访问特立尼达和多巴哥。

2014年11月18日

习近平登上中国“雪龙”号科考船

在迈过舱门时，

他转身对彭丽媛伸出手，

轻道一声“来”。

最甜的幸福，

莫过于彼此辉映。

在多个场合，

习近平和彭丽媛曾着“情侣装”，

温馨又和谐，

简直比年轻人还要甜蜜。

△2013年3月29日，国家主席习近平和夫人彭丽媛对刚果共和国进行国事访问。

△2013年6月3日，中国国家主席习近平和夫人彭丽媛在哥斯达黎加首都圣何塞市接受该市市长阿拉亚授予的圣何塞城市钥匙。

△2014年11月19日，习近平结束对澳大利亚的访问。

△2015年3月22日，国家主席习近平在阿姆斯特丹会见荷兰国王威廉·亚历山大。

最浪漫的幸福，

莫过于和你一起分享快乐。

2013年6月，

在哥斯达黎加一户普通农家的咖啡农场里，

习近平摘下一串咖啡花，

请彭丽媛闻闻花香。

2014年9月，

在印度古吉拉特邦，

习近平彭丽媛夫妇亲密荡秋千。

2014年11月，

在澳大利亚堪培拉的总督府院内，

彭丽媛抱起10个月大的袋熊沃纳。

一旁的习近平贴心提醒：

“它不让摸头的。”

风起的时候，带着牵挂想你，

月落的时候，遥望星河想你，

云飞的时候，舒卷思念想你，

​雪飘的时候，浓浓的爱意给你……

注重家庭幸福的习近平，抱着一颗为人民做事的心，把千千万万个家庭的美好生活作为自己的奋斗目标。他说，“国家富强，民族复兴，人民幸福，最终要体现在千千万万个家庭都幸福美满上，体现在亿万人民生活不断改善上。”“只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。”习近平是这么说的，也是这么做的。

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