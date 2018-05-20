市委常委会今天下午举行扩大会议

本报讯 市委常委会今天下午（5月20日）举行扩大会议，传达学习贯彻习近平总书记和李克强总理、韩正副总理在全国生态环境保护大会上的重要讲话精神。市委书记李强主持会议并讲话。

会议指出，习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话，深刻阐述了加强生态环境保护的重大意义和现实紧迫性，明确了新时代推进生态文明建设必须坚持的重大原则，是对贯彻党的十九大战略决策、打好三大攻坚战的再动员、再部署、再深化，为全国做好生态环境保护工作进一步指明了前进方向。全市上下要深入学习领会习近平生态文明思想，全面贯彻落实全国生态环境保护大会部署，牢固树立“四个意识”，把生态环境保护摆在更加突出的位置，作为推动高质量发展的重要抓手、创造高品质生活的重要内容，切实把思想和行动统一到中央决策部署上来。

会议指出，要更加注重系统治理，坚决打好污染防治攻坚战。持续加强产业结构、能源结构、运输结构、农业投入结构调整，坚决淘汰“三高”产业，压缩环境不友好的产能，加快形成绿色能源体系，大力发展绿色交通，推动绿色农业发展。持续开展大气、水环境、土壤等突出环境问题治理，坚决做好中国国际进口博览会等重大活动的环境质量保障工作。大力推进垃圾综合治理，加快生活垃圾分类收集、运输、处置管理体系建设。更加突出生态系统保护，贯彻落实“山水林田湖草生命共同体”理念，举全市之力建设好崇明世界级生态岛。

会议指出，要更加注重源头防控，推动形成绿色发展方式和绿色生活方式。严守生态空间，坚持生态优先、保护优先。严格产业准入，以亩产论英雄、以能耗论英雄、以环境论英雄，收严收紧水耗能耗和环保排放标准。加速推动发展转型，大力发展节能环保产业、战略新兴产业、高端制造业和现代服务业，着力构建市场导向的绿色技术创新体系。引导公众绿色生活，倡导绿色低碳、简约适度、文明健康的生活方式。

会议强调，要切实加强党对生态文明建设的领导。各级党委和政府要坚决担负起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，严格落实党政同责和一岗双责。按照中央统一部署，深化生态环境体制机制改革，打造一支生态环境保护的铁军。加大环境治理制度供给，加快推动生态环境治理体系和治理能力现代化。