开创美丽中国建设新局面——习近平总书记在全国生态环境保护大会上的重要讲话引起热烈反响

“加大力度推进生态文明建设、解决生态环境问题，坚决打好污染防治攻坚战，推动我国生态文明建设迈上新台阶。”

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在全国生态环境保护大会上的重要讲话，在各地干部群众中引起热烈反响。大家表示，要认真学习领会习近平生态文明思想，深刻把握绿水青山就是金山银山的重要发展理念，坚定不移走生态优先、绿色发展新道路，开创美丽中国建设新局面。

生态环境质量持续好转，美丽中国建设如火如荼

习近平总书记强调，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。

“习近平总书记提出要还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象，真是太重要了。”19日晚，在河北省廊坊市广阳区康乐花园社区，正带着孩子遛弯的居民褚艳丽说，小区挨着河渠，旁边就是河边公园。前些年河里垃圾处处、气味刺鼻、蚊虫横行，都不敢带孩子在水边玩。近年来政府整治了附近的污染企业，水干净了，大家都舒心。

广阳区环保局办公室主任白亮说，经过一系列治污“组合拳”，廊坊已退出了全国城市大气质量最后十名，基层环保干部打好治污攻坚战的决心和信心更强了。“只要久久为功坚持干下去，就一定能还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。”

在绿水青山就是金山银山理念指引下，我国各地的生态文明建设实践如火如荼展开。

初夏的内蒙古库布其沙漠，绿意渐浓。治沙带头人、内蒙古亿利集团董事长王文彪说，习近平总书记的重要讲话让广大治沙人激情满怀，斗志昂扬。作为联合国“地球卫士奖”中的“终身成就奖”获得者，王文彪希望与世界分享中国的治沙经验，将库布其经验推向全国各大沙区，为实现联合国2030年土地退化零增长目标做出新的贡献。

5年多来，我国加快推进生态文明顶层设计和制度体系建设，开展了一系列根本性、开创性、长远性工作。

浙江台州市在全面推行“河长制”基础上又实施了“湾长制”，近海环境质量持续改善。台州市代市长张晓强说：“我们构建起管海护海的长效治理机制。如今渔民的老石屋成了高端民宿，海洋生态转化为金钱收益，绿色发展方式和生活方式逐渐形成。”

“习近平总书记指出，推动生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化。”生态环境部环境与经济政策研究中心主任吴舜泽说，“现在生态环境质量正在迈向总体改善进程的一个关键节点。全国尺度、大范围、多要素环境质量改善程度将有明显变化，从稳中向好变为总体改善，改善范围和领域将更加全面，改善程度更加明显，受益对象将覆盖更多群众。”

加快构建生态文明体系，全面推动绿色发展

习近平总书记强调，要加快构建生态文明体系，加快建立健全以生态价值观念为准则的生态文化体系，以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，以改善生态环境质量为核心的目标责任体系，以治理体系和治理能力现代化为保障的生态文明制度体系，以生态系统良性循环和环境风险有效防控为重点的生态安全体系。

“这五个体系是对贯彻落实习近平生态文明思想六项原则的具体部署，也是从根本上解决生态环境问题的对策体系。”生态环境部环境发展中心主任、研究员任勇说，不仅要在社会生活中让人们树立绿色生活方式的观念，而且要在经济领域将生态环境这一自然资本纳入微观经济的成本效益核算以及宏观经济的统计核算体系中，真正让绿水青山转变成可计量、可考核的金山银山。

以生态价值观念为准则带来发展方式的深刻转变。“习近平总书记指出，要全面推动绿色发展。绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。”西藏自治区环保厅厅长罗杰说：“我们将牢固树立保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力的理念，确保西藏青山常在、绿水长流、空气常新。”

黑龙江伊春市五营林业局南丰林场瞭望员高继明，站在20多米高的瞭望塔上迎来朝阳、送走晚霞，实时观测火点和其他异常情况。他在手机推送的新闻上看到习近平总书记指出的“确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现”这段话时兴奋地说：“只要我们人人都做到守土有责，咬定目标不偏移，一代接着一代干，美丽中国就一定能如期建成。”

国家林业和草原局局长张建龙在现场聆听了习近平总书记的重要讲话后深受鼓舞，感到责任重大。“通过这次机构改革整合职能，改变了以往‘九龙治水’现象。”他说，“在塞罕坝精神的鼓舞下，今年将在雄安新区、内蒙古、青海等地搞大规模国土绿化试点，扩大造林面积。同时，整体谋划提高森林和草原质量，进行保护和修复。”

坚决打好污染防治攻坚战，让人人共享美丽中国

习近平总书记指出，良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

生态如何惠民、利民、为民？四川省林业厅派驻汶川县克枯乡大寺村第一书记杜斌对此有生动认识。他说，村里依托良好生态发展李子种植产业，打造民宿旅游产业，走上一条绿色经济的道路。今年春节期间，游客最多一天超过3000人。下一步还要推出四季乡村生态旅游——“春看花、夏避暑、秋品果、冬踏雪”。

习近平总书记指出，要把解决突出生态环境问题作为民生优先领域。

安徽省环保厅副厅长贺泽群说，今年初全省围绕控煤、控气、控尘、控车、控烧五大目标制定了2018年大气污染防治重点工作任务，并对一季度未达到PM2.5季度目标的两个市，实施二季度涉气项目环评限批。“我们要按照习近平总书记打好污染防治攻坚战的要求，进一步加大工作力度，全力推进空气质量持续改善。”

良好生态环境既是无价之宝，也是有价之宝。云南省环保厅规划财务处处长周曙光说，云南省正在大力推行环境污染第三方治理，加速构建专业化、市场化治污与政府、企业购买环保服务相对接的新机制，加快推进环保产业发展；着力构建从省到各州市的环保融资平台，有效聚集社会资本，带动全省环保产业快速发展。

“习近平总书记的讲话为做好环境监察执法工作指明了方向，也给了基层生态环境保护队伍更强的信心和更大的底气。”湖北省崇阳县环保局局长李林刚说，我们最近创新开展“零点夜查”常态化环保行动，凌晨到工业园突击检查，排查偷排污水的企业。下一步我们还要持续保持环境执法高压态势，用最严格制度最严密法治保护好我们的美丽家园，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

来源： 新华网