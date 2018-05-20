习近平这些生态金句值得珍藏

央视网消息：5月19日，《新闻联播》头条播报了全国生态环境保护大会在京召开、习近平出席并发表重要讲话的消息，单条时长超过15分钟。

本次会议连开两天，会议规格高、参会人员众多：中共中央政治局七常委中除了一位出访，其他六位悉数出席；发改委、财政部、生态环境部等负责同志作交流发言；中共中央 政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会有关领导同志，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协有关领导同志出席会议；各省区市和计划单列市、新疆生产建设兵团，中央和国家机关有关部门、有关人民团体，有关国有大型企业，军队有关单位负责同志参加会议；可见中央对生态环保问题重视程度之高。

会上，习近平发表的重要讲话不仅展现了他对生态环保一脉相承的关切，还有对生态文明的新论述、新要求，每个金句都值得珍藏。

一、彰显升级决心

生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。

生态兴则文明兴，生态衰则文明衰。

生态环境安全是国家安全的重要组成部分，是经济社会持续健康发展的重要保障。

党和国家对生态文明建设越来越重视。党的十八大之后，生态文明建设纳入“五位一体”总体布局并写入党章。党的十九大把“绿水青山就是金山银山”写入党章。今年三月的全国“两会”通过宪法修正案又将建设“美丽中国”和生态文明写入宪法，生态文明的主张成为国家意志的体现。

如今，一幅美丽中国新图景正在中华大地上徐徐展开。通过生态环境制度建设，保护进而发展生态生产力，释放人民的创造力、人民的智慧。

大规模国土绿化行动正在进行，位于河北北部的塞罕坝林场，护林员正在探索把人工林改建成生态林，一个近自然的森林生态系统正在京津冀北部形成。三代务林人像哺育孩子一样培育着这些林木、壮大着这片绿色。

树，是茫茫荒原最明亮的希望。绿，是美丽中国最动人的底色。前人栽树，后人乘凉。只要一代接着一代干，久久为功做下去，就能把生态系统修复得更加好，生态屏障筑得更加牢固。

二、理念深入人心

像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。

让自然生态美景永驻人间，还自然以宁静、和谐、美丽。

绿水青山就是金山银山。

给自然生态留下休养生息的时间和空间。

绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。

随着“两山”论理念深入人心，“像对待生命一样对待生态环境”的主动性显著增强。无论是在城市还是乡村，沿着生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国正在成为人们行动的共识。

沿长江经济带十一省市在“把修复长江生态环境摆在压倒性位置，共抓大保护、不搞大开发”的理念指引下，拆除码头、搬迁化工厂、植树种草恢复湿地，一场生态修复的新实践正在万里长江沿岸展开。

福建宁德，在乡村振兴战略的引领下，依靠林果产业不仅摆脱了贫困，守护好了绿水青山，还种出了金山银山。

雄安新区，正在构建的绿色生态宜居新城，一淀、三带、九片、多廊，一方林淀环绕的华北水乡，一派城绿交融的中国画卷。

浙江安吉，茶园新绿，远山、竹林、溪水、繁花，美丽乡村掩映山林，书写生态文明建设的精彩篇章。

三、不忘为民初心

广大人民群众热切期盼加快提高生态环境质量。

不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。

还老百姓蓝天白云、繁星闪烁。

还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象。

让老百姓吃得放心、住得安心。

为老百姓留住鸟语花香田园风光。

“生态红线”倒逼产业转型升级，产业升级让生态向好实现“共赢”。

湖南株洲下决心去掉冶炼化工等污染落后产能，大力培育轨道交通、通用航空、新能源汽车等优势新兴产业，一改株洲人当年“黑乎乎、灰蒙蒙”的记忆。

广东深圳围绕建设生态城市目标，环保力度不断加码，公交车100%纯电动化，港口远洋船泊岸期间改用污染小的低硫油，还要求今年内所有锅炉改用清洁能源、污水收集率提高到90%以上，实现人与城市、人与自然共融发展。

一年一度春风暖，好生态好环境让人们出游热情高涨。不久前的五一假期，在广西钦州，乘船和中华白海豚来一次亲密接触成了新选择。在安徽庐江，上千只白鹭成为了一道独特的风景，让游客感受着生态之美。

坚持以人民为中心的发展思想，坚持人与自然和谐共生。以发展创造美好生活，用好生态保障高品质生活，绿色发展的成果正在惠及更多老百姓。

四、坚定打赢信心

打好污染防治攻坚战时间紧、任务重、难度大，是一场大仗、硬仗、苦仗，必须加强党的领导。

我们必须咬紧牙关，爬过这个坡，迈过这道坎。

用最严格制度最严密法治保护生态环境。

让制度成为刚性的约束和不可触碰的高压线。

推进生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化，治好生态破坏、环境污染的顽瘴痼疾，必须将改革进行到底。

今年三月，新组建的生态环境部整合了多部门的环保职责，通过“五个打通”，过去职责不清、多头管理的局面被彻底终结。生态环境部履新仅一个多月，连续通报问责多起污染事件，集中约谈10个地方政府，相继启动多项专项行动。

坚持问题导向，敢于动真碰硬，才能取得显著成效。第一轮中央环保督察短短两年时间完成了对全国所有省份的全覆盖，问责人数超过1.8万人，解决群众反映的环境问题8万多个。开展环境保护督察是党中央、国务院推进生态文明建设和环境保护工作的一项重大制度安排，第一轮中央环保督察“回头看”和第二轮中央环保督察正在紧锣密鼓地筹划中。

在习近平生态文明重要战略思想指引下，我们不断前行，正努力让强盛中国展开越来越美丽的生态画卷。（文/刘亮）

来源：央视网