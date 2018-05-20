百姓关心的环境问题 习近平给出最新答案

央视网消息：5月18日至19日，全国生态环境保护大会在北京召开，习近平发表重要讲话。他强调，我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。
对于社会普遍关注的环境话题，习近平在讲话中一一给出了最新的答案。
“美丽中国”时间表
★ 2035年 美丽中国目标基本实现
要通过加快构建生态文明体系，确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。
★ 本世纪中叶 建成美丽中国
到本世纪中叶，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。
良好生态环境是最普惠民生福祉
● 生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。
● 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。
● 良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。
把解决突出生态环境问题作为民生优先领域
★ 还老百姓蓝天白云、繁星闪烁
要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气。
★ 还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象
要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体。
★ 让老百姓吃得放心、住得安心
要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险。
★ 为老百姓留住鸟语花香田园风光
要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村。
加强党的领导打好污染防治攻坚战
● 各地区各部门要增强“四个意识”，坚决维护党中央权威和集中统一领导，坚决担负起生态文明建设的政治责任。
● 地方各级党委和政府主要领导是本行政区域生态环境保护第一责任人，各相关部门要履行好生态环境保护职责，使各部门守土有责、守土尽责，分工协作、共同发力。
● 要建立科学合理的考核评价体系，考核结果作为各级领导班子和领导干部奖惩和提拔使用的重要依据。
● 对那些损害生态环境的领导干部，要真追责、敢追责、严追责，做到终身追责。
● 要建设一支生态环境保护铁军，政治强、本领高、作风硬、敢担当，特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献。
● 各级党委和政府要关心、支持生态环境保护队伍建设，主动为敢干事、能干事的干部撑腰打气。(文/邢斯馨)
来源：央视网