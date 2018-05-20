百姓关心的环境问题 习近平给出最新答案

央视网消息：5月18日至19日，全国生态环境保护大会在北京召开，习近平发表重要讲话。他强调，我们要积极回应人民群众所想、所盼、所急，大力推进生态文明建设，提供更多优质生态产品，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要。

对于社会普遍关注的环境话题，习近平在讲话中一一给出了最新的答案。

“美丽中国”时间表 ★ 2035年 美丽中国目标基本实现 要通过加快构建生态文明体系，确保到2035年，生态环境质量实现根本好转，美丽中国目标基本实现。 ★ 本世纪中叶 建成美丽中国 到本世纪中叶，人与自然和谐共生，生态环境领域国家治理体系和治理能力现代化全面实现，建成美丽中国。

良好生态环境是最普惠民生福祉 ● 生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。 ● 生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。 ● 良好生态环境是最普惠的民生福祉，坚持生态惠民、生态利民、生态为民，重点解决损害群众健康的突出环境问题，不断满足人民日益增长的优美生态环境需要。

把解决突出生态环境问题作为民生优先领域 ★ 还老百姓蓝天白云、繁星闪烁 要以空气质量明显改善为刚性要求，强化联防联控，基本消除重污染天气。 ★ 还给老百姓清水绿岸、鱼翔浅底的景象 要深入实施水污染防治行动计划，保障饮用水安全，基本消灭城市黑臭水体。 ★ 让老百姓吃得放心、住得安心 要全面落实土壤污染防治行动计划，突出重点区域、行业和污染物，强化土壤污染管控和修复，有效防范风险。 ★ 为老百姓留住鸟语花香田园风光 要持续开展农村人居环境整治行动，打造美丽乡村。