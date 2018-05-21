《爱情的边疆》中演绎60年虐恋-殷桃：平凡的现实有力量

晨报记者 曾索狄

《搭错车》《温州一家人》《鸡毛飞上天》……凭借多部现实主义题材作品中的突破性角色，在过去的十多年间，殷桃拿下了“金鹰”“飞天”“白玉兰”三大电视剧奖项的大满贯，也成了观众心中当之无愧的实力女演员。在近期浙江卫视热播的《爱情的边疆》中，她又挑战出演了一个年龄跨度长达60年的角色，用一段跨国虐恋再次征服了观众的心。受访时，殷桃坦言，奖项的认可、观众的支持，鼓励着她对表演的坚持，“没有人不愿意看到自己备受肯定，这些年我得到了很大的鼓励，坚定了我偏爱现实主义题材的心，我喜欢每个人物都有根的感觉。”

“1200场戏在120天完成”

在《爱情的边疆》里，殷桃从18岁一直演到了80岁。在她看来，这是女演员罕有的表演机会，“一开始接戏我很犹豫，觉得很难演，我不够胆”。但后来，在导演毛卫宁和编剧高满堂的劝说下，她决定大胆一试，“想看看自己的成长和进步”。

但这尝试的背后，代价着实不小。《爱情的边疆》的拍摄辗转8个取景地，从中国到俄罗斯，从零上36℃到零下26℃，120多天的拍摄周期异常艰苦。作为绝对的女主角，殷桃有1200多场戏，平均每天要拍摄10场戏。“工作量特别大，而且基本都是外景，各种撕心裂肺，对体力的要求很高。”

如今回想起来，殷桃最难忘的是，天寒地冻中，她每天要穿好几层戏服，常常像机器人一样“动不了”，却还要假作轻盈地奔跑，“我发现人的适应能力真的很强，适应以后也觉得没那么苦。120天，我只请了半天假，而且还是回北京开一个必须要开的会，其他的事情都没请过假，中途也生过病，但就是这么扛过来了。”

殷桃说，她这回扮演的“文艺秋”，可能并不是一个很讨喜的角色。“她为了自己的爱情，有点执拗，有点自私，甚至伤害了那些在她身边的男性角色。但我后来发现这很真实，这是一个活生生的人，她不是一个什么都好的女孩，她有很多毛病。”她同时认为，戏中传递的不仅是纯粹的爱情，还有对现实婚姻的反思，“既然大家相信爱情，就要明白在走进婚姻，激情消退后，你要如何面对平凡生活，如何和一个人相伴相依、为彼此付出。”

更让殷桃欣喜的是，不同于很多女主角一路过关斩将冲上人生巅峰的“大女主”戏，《爱情的边疆》就是讲好了一个平凡女人的一生，“这一点很吸引我，她没有做什么伟大的事，也没有一定要活得多成功，她一辈子都很平凡，过着最普通的小日子，但平凡的东西是有力量的。”

“我是个比较笨的演员”

殷桃的作品列表里，现实主义题材占了绝大部分，她也并不讳言对这类作品的偏爱。“因为我觉得每个人物都是有根的，你找到它的种子，才可以有空间，让每个角色有所不同。”比如同样是从十八九岁开始演，《鸡毛飞上天》里的骆玉珠和《爱情的边疆》里的文艺秋，就有着根本的不同，“对演员来说，现实能提供空间，让角色呈现出不同的样子。可能别的类型的戏在这方面的基础会差一些，演起来就不会这么过瘾。”

不仅挑戏如此，生活中，殷桃看戏也是一样的口味：“对那种飞来飞去或神神怪怪的戏，甭管是好莱坞还是国内的，我都不太感兴趣。看打得特别激烈的戏，我经常会在电影院里睡着。我喜欢看能够触动到人心里去的角色，因为你能感同身受，或者你生活中真的遇到、听说过这样的事情。”

从这个角度来说，殷桃也被认为是业内少数特别“有坚持”的女演员。但她自己却说，不敢谈坚持，不过是性格有点倔，有点轴，连身旁的工作人员有时都会批评她“刻板”，要给她“上上课”，“我属于比较笨的那种演员，这个角色，如果我理解不了、不喜欢，我就不知道怎么演。所以我要挑那种我个人意愿上比较接受的、有意思的角色演。”

比如，《鸡毛飞上天》 曾是个外界并不看好的题材，偏偏她一看就有表演冲动，“我觉得要自己先过瘾，其他东西就考虑得少。我想傻人有傻福，可能因为这样就能撞上一个两个角色，大家也觉得还挺有趣的。”而在工作中，殷桃也是出了名的高要求，“我工作的时候是没那么客气的。我觉得哪里有问题，或者对方让我觉得工作态度不对、不认真，我是会直说的。”

“女演员的心态要平和”

去年，殷桃在上海电视节拿下了“白玉兰奖”最佳女主角奖，实现了“飞天”“金鹰”“白玉兰”三大电视剧奖项的大满贯。但鲜有人知的是，早在2002年，她就凭借在解放军艺术学院的毕业作品《我在天堂等你》，拿下了上海白玉兰戏剧表演艺术奖女主角奖等一系列话剧舞台上的殊荣。殷桃坦言，这些年自己的话剧作品虽然不多，但她却一直把舞台放在心上，“我是真的喜欢话剧。我觉得，时不时回到舞台是一种锻炼。一气呵成地表演，和观众直接交流，才真的叫过瘾。”

最近一段时间，中生代女演员戏路窄的话题被反复提起。对此，即将迎来不惑之年的殷桃很坦然：“现在以年轻人为主的戏更多，中生代女演员到了一定年纪要面对客观现实，你真的没办法一直演少女了。”

她说，出演18岁的文艺秋时，她也有过不自信，“我很少看回放，怕自己有杂念。但等拍完再看，我觉得至少眼睛里的东西还算干净，不会让人觉得很别扭。”等到演老年阶段，殷桃彻底放开了：“在饮食上也没控制，因为我觉得到了角色的中老年阶段，稍微臃肿一点更符合状态。演戏时我不太在意这张脸，除非角色需要漂亮。”

因此，殷桃更相信，身体状态的保持和心态调节，都是中生代女演员必备的功课。“如果有人愿意写，有观众愿意看，我相信中生代女性的爱情、生活，也会被写得很好看。但女演员的心态要平和，不能较劲，要去创作真正适合你的东西。另外生活中还是要尽可能地保持身体状态，状态好了，可能你的戏路就会相对宽一些。”