■花言峭语-忘不了的歌，其实都是忘不了的词

作家 韩松落

起初是在豆瓣上看到网友调侃“哥练的胸肌，如果你还想靠”，当时不知道是什么来历，稍加深究才知道，这是周杰伦《不爱我就拉倒》里的歌词，这首歌里的“金句”还有“把安全帽戴好，不让你在爱情路上跌倒”“爱的险你不想冒，不想被套牢”。

这粗糙的句子，受到广泛质疑，周杰伦也不得不做出回应，说他把“胸肌”写进歌词里，是为了制造反差，寻求突破，希望能达到轻松幽默的效果。但听着周杰伦和方文山合作的歌曲长大的一代人，自然是不买账的，他们跑去方文山的微博下，问他写歌词的稿费是多少，大家众筹给他，甚至反复质问他，这些年到底在做什么。

立刻有媒体用“方文山这些年在做什么”为题，对他进行了采访，原来，写歌词之外，他还参与一些与汉服、书法有关的活动，甚至还在筹备一部以书法为主线的电视剧，总之，都和中国风有关。最后，他也在微博上松口，表示下半年将和周杰伦合作一首“中国风”歌曲。网友这才稍稍心安。

周杰伦的歌，音乐这块是一流的，但歌词这块，其实和音乐不够匹配，但方文山的“中国风”，那种对中国文化的重塑、张扬，很能击中正在崛起的中国人内心的某一块，由此成为经典，倒也不意外。总之，总要有点长处，有个入口，打动人们，赢得人们，不是歌词本身，就得是时势。

曾有评论家在分析歌手成名因素时说过，中国人是很重视歌词的，重视程度甚至超过曲子，一首歌要有好歌词才能流传下来。

想想也对，旋律更多击中的是我们的感官，但感官上的惊艳平静下来之后，我们就开始追究歌词了，而且，对歌词的追究更严格，更漫长。

而过去多年，那些难忘的歌，多半有难忘的词，例如上世纪七十年代的台湾地区，那些由余光中、周梦蝶、夏宇、郑愁予的诗谱成的歌，以及稍后的八九十年代，罗大佑、李宗盛、郑智化、姚谦、姚若龙写下的歌词；而在香港地区，我们有林夕、周耀辉、黄伟文；在内地，有崔健、艾敬、黄小茂、陈劲、高晓松、吴向飞，还有民谣时代，民谣诗人左小祖咒、张浅潜、吴吞、张玮玮、周云蓬、李志、宋冬野、唐映枫的歌词。他们的歌词，有文辞之美，也有现场属性，听他们的歌，总像是在给过去的时光招魂。

不过，歌词并不容易写，好歌词更有偶然性，是要用命去等，用命去博的。

姚谦受访谈创作感受时，曾这样说：“有点在折阳寿的概念，你可能用你的阳寿去换这一句话或者换出这一个故事的描述。所以，在写的过程，在构成、发想、落入文字或音乐，对我来讲是音乐，那就像生孩子一样，从你的母体出来。”

林夕最好的作品，是他在2000年患上抑郁症之后写出来的，“好像整天有一只无形的手扣着我的喉咙，每天起床肩膀就开始紧张，无法放松，看到电脑就害怕……我爱歌词如命，可现在它却要我的命。”

所以，回想过去那些忘不了的歌，其实多半是在琢磨那些忘不了的词，那些呕心沥血、字字精道的字句，即便当初没能听懂，也终有听懂的一天，就像人们说的“年少不听李宗盛，听懂已不再少年”。好歌词，是会和我们的人生一起生长的。

我甚而确信，在未来的某天，它们就是我们这个时代的 《诗经》《古诗十九首》和唐诗宋词。因为它们不只有文学之美，有情感的温度，更有我们这个时代的密码，现场的信息，它们在流传过程中，被人们添加上去的种种意义。

歌就是时代，时代都会被放进歌里。