■钱眼识人-“灭霸”这个中年人

媒体人 钱德勒

打脸的事儿又做了一次，我说过好几次不要去看漫威电影，结果还是被他们严防死守剧透却处处暗示有惨烈的“团灭”结局吊起了胃口，可见啊，作为普通观众，故事线的走向是挺重要的，诸如好人有没有死？死了几个好人？大坏蛋有没有被打死？总之，我去看了。

在我的预期范围内，《复仇者联盟3》依然是人海战术，漫威电影公司十余年的经营毕其一役，十几个超级英雄走马灯式地亮相，排列组合去打架，热闹是真热闹，肤浅也是真肤浅。

说一无是处，毫无观赏性也不是。对我来说，大反派灭霸的形象还是深深地投入脑海。在故事里，他是一个收藏癖，强迫症，必须集齐六块宝石，嵌入无限手套，就可以打个响指随机毁灭全宇宙一半的生灵，从而提前结束资源有限引发的生存危机。

如果不受狂热粉丝的影响，从理性去看，这个毁灭行动的bug还真不少。比如，既然是随机毁灭宇宙一半，那么有无可能也包括灭霸自己，或灭霸身心的一半？复联成员如果但凡有点脑子，就有好几次截胡的机会，从残忍但管用的动机出发，牺牲灭霸女儿卡魔拉、幻视就能轻松阻止灭霸——这就是一个很经典的伦理话题，一个无辜平民的生命值不值得被牺牲去拯救更多的人？

这些bug是电影创作者无法解决的，他们的目的就是依靠商业市场的算法，去刺激更嗨的观影感受，每个英雄的台词和出场无不屈服于商业法则。这就是漫威电影枯燥的致命点。

我完全是尽可能地与剧情保持距离，从日常生活的感受去看灭霸这个人。

坦白说，在某些细节上，他激发了我的唏嘘。

灭霸是一个努力去控制的中年男人。他读书不多，好死不死接受了一套一知半解的先进理论，就认贼作父，拜了它做自己的神，靠着它吃苦操劳，还催眠自己提升了格调。他缺爱，知道爱是极好的东西，却觉得自己配不上，从而孩童般地产生了，我得不到别人也得不到的邪念——就像《天龙八部》里的马夫人。可是悲剧在于，小毁一次，就失落一次，大毁一次，就空虚一次，等到亲手扼杀自己的幸福（女儿卡魔拉）就走上不归路，将平淡自怡甩进千山暮雪里了。在现实生活中，杀亲人是犯罪，可你有没有听说过，甚至见过，有些人狂热地追求并不存在的虚妄的弧光，而“杀掉”相处相守的机会，从这一点上说，灭霸这个形象，在我看来，比什么囧什么夏洛特，怎么着要深刻，更艺术。

推而广之，灭霸是有普遍意义的。即使是在世俗意义上获得仰之弥高成就的大人物，身后或许就投射了灭霸的阴影。我随随便便想到了成龙，拿到了奥斯卡终身成就奖，可作为他的家人，是不是也有一些温馨被“杀掉”，漫长的岁月里不好过啊。灭霸，是音译的名字，但这两个汉字组成的名字蛮有意思的，是不是就提醒我们一定要去掉执念，反过来说霸就是灭，月满则亏的道理。