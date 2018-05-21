■佟言无忌-这个完美男人 后来变成了什么样

人物记者 黄佟佟

香港TVB最近大火的电视剧叫《逆缘》，讲的是一个被日军冰冻了多年的帅哥回来找自己后代的故事，带起里面所有的角色都大红，包括熬了多年的黎耀祥（演一个抠门和委屈的公务员）、陈家乐、黎诺懿，还有夏文汐、江欣燕等，而其中最引人注目的角色还是男主角的儿子、一个六七十岁还生龙活虎的老混混，出演的则是昔日号称最完美男星的姜大卫。

为什么称他完美呢？

上世纪七十年代最红的电影巨星之一，24岁得了亚洲影展最佳男主角，他是名导演张彻、楚原的爱将，邵氏一等一的大明星，名片包括 《刺马》《保镖》《报仇》，亦舒最喜欢的男明星是他，说他风采空前绝后。直到三十年后，还有影评人写道：“明星这回事很奇怪，多少人千方百计、刻苦耐劳地惨淡经营，却硬是红不起来。但偏有人漫不经心，懒洋洋，也没见他怎样特别吃力，竟然大红大紫——像姜大卫，30年后重看，依然星光闪闪……唯有叹一句祖师爷偏心，独是赏饭给他吃。”

除了天生明星相，姜大卫还是真正的演技派，演大侠是本行，演忧郁小生也擅长，演搞笑戏剧更是拿手。八九十年代，梁朝伟刚刚冒出来的时候，人人都说他像姜大卫，但姜大卫比他放得下架子。七十年代是一代巨星，八九十年代做过导演，后移民加拿大，之后又回TVB拍《再见亦是老婆》，大侠演负心汉，轰动一时。这些年，一直断断续续拍过不少电视剧，演好人也有，演起猥琐大佬也演得入型入格，不时就要火一下，这次的《逆缘》又是一例，他把无赖老头演得活灵活现。

此外，姜大卫的人品也是一等一，他生活在一个复杂的家庭里，父亲也是明星，叫严华，在他很小的时候就去世了，母亲后来嫁给尔冬升的父亲，从小他就知道生活艰难，年轻时当然花过，但也早早结了婚，与圈中女星李琳琳恩爱多年，育下二女一子。为了孩子，他干脆回TVB拍戏，平时带娃为乐，再演演戏，“朋友成天话我不苟言笑，你知不知道我这个cool 样可以吓走好多 ‘飞来蜢’？不想发生的事，就尽量防止它有机会发生。”

一个完美的男人，大概就是这样，年轻时是一代人的偶像，年老是爱人的恩爱伴侣，孩子们的慈祥搞笑父亲。人人关心他从巨星变成绿叶演员会否失落，他哑然失笑，“人生就是这样，你不可能永远在潮头，有盛时，就有衰时，人能做的，就是尽量过好当下的每一时。”