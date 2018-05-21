■说东道西-这不是戛纳时装周

媒体人 白夜

戛纳时装周？有无写错？没有写错。

无论是奥斯卡还是戛纳，我们更留心华语电影的境遇，没想到，这几年的戛纳电影节，因为华语电影的寥落，我们看到的更多是明星的红毯消息。终于，第71届戛纳电影节，华语电影有《江湖儿女》《冥王星时刻》《延边少年》《地球最后的夜晚》 入围各个单元，尤其 《江湖儿女》，得到很高评价，主演赵涛的演出，也被认为“离戛纳最佳女主角最近的一次”。《狄仁杰之四大天王》和《神探蒲松龄之兰若仙踪》等商业电影，也都在几大场刊上露面，总之，这届戛纳，我们是攥着作品来的，虽然没有获奖，但被赞“中国大年”也不算名不副实。

而且，这几部入围电影，不是古装也不是奇幻，都有着非常强烈的现实性，和我们的生活，和我们当下的情绪，有着千丝万缕的关系，按理说，这次的华语电影实在太有料了，可说的话实在太多了。但有很长一段时间，占据我们视野的，还是华语影星走秀军团，他们穿的衣服，他们在红毯上的举动，他们和品牌的关系，他们到底是谁请来的，是品牌还是电影出品方，甚或是变相的自费，等等等等，已经成为最热的话题。甚至有女明星，声称自己和品牌有深度合作关系，又被品牌否认，引起大规模围观。

于是乎，戛纳电影节，顺理成章沦为戛纳时装周，几届戛纳看下来，电影鉴赏力没有提高，时尚方面的常识增加不少。什么某条裙子有东方元素啦，绣花是什么绣工啦，多少个工人工作了几个月啦，或者，谁谁谁的服装搭配，只突出了身材的缺陷啦，谁谁谁的搭配更出彩啦，总之，一次戛纳电影节，是一场现代成衣和定制服装的知识普及会。

我们的戛纳印象证明了一个朴素的道理，事物是多角度的，注意力是可以引导的，夸大一面，就等于遮蔽另一面。在其他影迷那里，电影节印象与电影有关，在华人影迷这里，电影节记忆被裙子和包占据。得出一个“戛纳时装周”的结论，着实不是我们的过错。

我们的戛纳报道也证明了另一个朴素的道理，事实是可以重新组装的，叙事是一门谎言的艺术。

在报道里，华人明星都是万人迷，他们一出现就让全场骚动，但事实可能是，很少人知道他们是谁，那些他们站在红毯上微笑回眸睥睨众生的照片（背景里还有略显苍茫的黑衣记者群），很可能只是摄影师调度的结果：把人放到正中，略微仰拍，只拍他，不拍别人，就有这样惊人的效果。在菜市场里拍一个大婶，恐怕有同样的效果，摄影的选择权，同时也是一种放大权，会使一个人立刻从人群跃出。

我们也不能指望，一个事物永远按照我们想象的样子去传播，去被人们认识，哪怕那是戛纳电影节。也许，最初，我们希望，人们都严肃看待戛纳电影节，认真了解入围影片，去讨论那些和电影有关的点，但走秀军团的加入，却打乱了这种传播计划，人们转而去关注走秀明星，去讨论他们穿什么说什么，甚至还会讨论谁是真正被品牌邀请，谁是蹭热度的，这是和初衷相违背的，但却也是无法控制的。不管是主办方，还是带着电影去的参赛方，都不希望戛纳电影节最后在中国观众这里变成戛纳时装周，但最后，它的确变成了时装周，那么，问题到底出在哪里，也值得好好琢磨。

走秀军团的加入，说明戛纳电影节有着巨大的流量价值，可以帮助他们吸引注意力，帮助他们镀金。他们蹭热度、镀金的行动，他们的八卦，在某种程度上，也在引导人们的关注，让人们看到戛纳，看到电影，对那些注定比较冷门的电影，会多一点点了解。这也是不得已的收获吧。