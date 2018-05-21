第71届戛纳电影节闭幕，李沧东《燃烧》主竞赛单元颗粒无收-是枝裕和《小偷家族》“偷”走了金棕榈

晨报记者 陆乙尔

北京时间昨日凌晨，第71届戛纳国际电影节落下帷幕。日本导演是枝裕和的《小偷家族》夺得金棕榈大奖。这是日本电影继《地狱门》《影子武士》《楢山节考》《鳗鱼》之后第五次获得戛纳最高荣誉。遗憾的是，两部颇受好评的华语片，入围主竞赛单元的贾樟柯《江湖儿女》和入围“一种关注”单元的毕赣《地球最后的夜晚》均未获奖。

金棕榈

是枝裕和五度

入围终有斩获

《小偷家族》是是枝裕和第五部入围戛纳主竞赛单元的作品。此前入围的《距离》《无人知晓》《如父如子》《海街日记》这四部作品中，只有《如父如子》拿过评审团奖。如今五度入围终于斩获金棕榈，这不仅是日本电影第五次获得戛纳最高荣誉，也是继2010年的泰国电影《能召回前世的布米叔叔》登顶八年之后，亚洲电影再获此殊荣。

《小偷家族》由中川雅也、安藤樱、松冈茉优等主演，讲述了一户看似平静过日子却靠犯罪来维持家计的家庭，一天父亲带回来了被冻僵的少女百合加入了他们原本就贫困潦倒的家庭，随之而来的是家庭平衡被打破，每个人的秘密和愿望也逐渐明朗。

在戛纳看过该片的影迷评价道，“是枝裕和把自己的一套家庭剧语系掌握得炉火纯青，情绪把控在反转前后都精准无比，每次看都会觉得是老一套，但每一次都会感动。”还有影评人表示，相比之前《比海更深》或《海街日记》的恬淡系，《小偷家族》让狂风骤雨真正出现了，“这次的是枝裕和不再是拿钝刀磨人。一个家庭的分崩离析，在最美丽的时光之后，急转直下，手起刀落，刀刀见血。”

作为此次评审团中唯一的华人评委，张震表示：“它是一个悲情的故事，题材很特别。爱与犯罪是双重的纠葛，现实却又那样残酷。”张震还引用导演侯孝贤《悲情城市》中的一句对白来阐述他的理解，“‘当时不觉得残酷，只是一样好玩’，将悲剧掩埋在温情之下是残忍的，但这就是我们社会中的一个面，它需要被更多人看到。”

大冷门

李沧东的《燃烧》主竞赛颗粒无收

实际上，《小偷家族》3.2分的评分在戛纳银幕国际场刊中评分仅次于韩国导演李沧东的《燃烧》，而《燃烧》在主竞赛单元却颗粒无收，仅获得国际影评人费比西奖，这也成为了本届戛纳电影节最大的冷门。

李沧东一向擅长挖掘小人物最感人的一面，他认为电影的本质其实就是生活，必须去寻找被生活隐藏的真实。这一次他带来的新作《燃烧》改编自村上春树短篇小说《烧仓房》，又融合了另外一部由美国作家福克纳创作的同名小说，讲述了年轻的邮差钟秀偶然间与童年好友惠美重逢后发生的故事。

李沧东用极为丰富的视听语言构筑了一个让人猜不透又丰富的人性世界。加上福克纳《烧仓房》原著提及了阶级差别、父权社会的影响，善于观察现实、直戳现实痛点的李沧东把小说中这些元素置换成了当下韩国年轻人的生存肖像。

此次《燃烧》是李沧东继《密阳》《诗》 之后第三次入围戛纳主竞赛单元，此前《诗》获得过最佳编剧奖。在昨天颁奖前，大部分媒体都十分看好该片问鼎金棕榈，在银幕国际场刊中获得的3.8分（满分4分）评分更是该场刊历史上的最高分。韩国演员刘亚仁在该片中表现出众，也被认为是影帝热门人选。不过最终该片却仅获国际影评人费比西奖这种“安慰性质”的奖项，让人倍感意外。

华语片

口碑虽然很惊艳

但奖项就那么多

除了《燃烧》，本届戛纳电影节的遗珠还有中国影迷非常关心的两部华语片。从银幕国际场刊评分来看，贾樟柯《江湖儿女》评分也不低，2.9的高分与其他两部主竞赛单元影片并列第三位。该片仍是山西背景，讲述女性在时代洪流中的成长与反抗，也通过小人物的命运改变让全球观众看到了中国近现代的发展史。

毕赣《地球最后的夜晚》入围的是“一种关注”单元，在电影节期间展映时曾因长达一小时的3D长镜头让许多外媒惊艳，在整个戛纳电影节综合影评榜上排名也非常靠前，排在第7名。

尽管两片未能获奖有些遗憾，但同时也说明了这一届“戛纳大年”的优秀影片非常多，不仅让影迷有更多全世界的优秀作品可看，也让中国电影、中国导演被更多人认识。对于《江湖儿女》《燃烧》这两部呼声极高的亚洲电影未能在主竞赛单元获奖，张震也深表遗憾，“做评审真的很挣扎，要提出自己的观点，但奖项却只有这么多。”

其余重要奖项中，美国导演斯派克·李的《黑色党徒》斩获评委会大奖，《冷战》 导演保罗·帕夫利克夫斯基获得最佳导演奖，《犬舍惊魂》 男主角马尔切洛·丰特和《小家伙》女主角萨玛尔·叶斯利亚莫娃分获最佳男女演员。

值得注意的是，法国电影大师让-吕克·戈达尔的《影像之书》 被授予“特别金棕榈”奖。这位今年已经88岁的导演，加上这一次已是八度入围戛纳主竞赛单元。上一次入围是四年前《再见语言》拿下评审团奖，这一次则是专门为他设立了新奖项。

主竞赛单元获奖名单

■金棕榈大奖《小偷家族》（是枝裕和）

■评委会大奖《黑色党徒》（斯派克·李）

■特别金棕榈《影像之书》（戈达尔）

■最佳导演保罗·帕夫利克夫斯基（《冷战》）

■最佳男演员马尔切洛·丰特（《犬舍惊魂》）

■最佳女演员萨玛尔·叶斯利亚莫娃（《小家伙》）

■最佳剧本《幸福的拉扎罗》《三张面孔》

■评审团奖 《迦百农》（纳迪·拉巴基）

■金摄影机奖（最佳长片处女作奖）《女孩》