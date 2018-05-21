康宝莱5K嘉年华上海开跑-——2018全民营养周“吃动平衡、健康体重”

见习记者 徐磊

5月19日上午，为传递“吃动平衡、健康体重”的健康理念，2018全民营养周暨康宝莱5K嘉年华上海站在锦江乐园顺利举办。同时，本次活动作为该系列活动的收官之作，为整个康宝莱与营养周在北京、广州等10个城市共同举办的健康运动活动划上了圆满的句号。

由中国营养学会发起的“全民营养周”活动已经连续成功举办三届，康宝莱是本届营养周的战略合作品牌，在北京营养周启动仪式上，康宝莱上海静安店被授予“全国十佳体重管理中心”殊荣。

慧吃慧动 健康5K

上海近期阴雨不断，活动当天也时晴时雨，但大雨没有浇灭运动爱好者的激情。现场有近200位运动爱好者、康宝莱服务商和康宝莱顾客冒雨参加。作为世界知名的营养品公司，康宝莱一直拥有“营养+运动=健康”的理念，这点与本次营养周“慧吃慧动、健康体重”的口号不谋而合。如何“慧吃”，怎样“慧动”，成为了本次活动最大的两个看点。

慧吃方面，主办方精心准备了100道由浅至深的营养问答，以寓教于乐的形式科普“吃”的知识。此外，主办方还准备了涂鸦大赛。参赛的选手们以团体为单位，在空白T 恤上构筑自己心目中的“吃动平衡、健康体重”。跑友们都充分发挥了他们的想象力和创造力，短短的十几分钟内，就创造出了多幅精美的涂鸦作品。

慧动方面，除了敏捷梯、吹气球等趣味小游戏外，本次活动依旧以“康宝莱5K跑”作为活动重心。5K 跑是目前在世界上很流行的锻炼方式，是指每天坚持跑5公里，以达到锻炼健身的目的。本次5K跑的起点和终点都位于上海知名摩天轮“上海大转盘”下，这个充满回忆的地标也让许多人回想起了童年。

“我上一次来上海大转盘还是29年前。”康宝莱服务商代表杨涛向记者表示，“那时我来到这里只是单纯地游玩，而这次，我们是希望借由这个活动向社会科普，营养补充和良好的生活习惯，持之以恒的锻炼都是取得健康不可缺少的一部分。”

康宝莱上海静安店喜获殊荣

此次活动是“2018年全民营养周”的重要组成部分之一。在本届营养周中，康宝莱上海静安店被授予“全国十佳体重管理中心”殊荣。对于康宝莱被授予这项荣誉，康宝莱首席健康营养官约翰·安格乌诺必表示：“康宝莱致力于为一些全球性问题如营养不良、肥胖、人口老龄化等提供解决方案。我们的服务商与我们共同传播均衡营养的理念，鼓励消费者在科学指导下，通过运动和营养相结合的方式控制体重。康宝莱获奖与我们的服务商密切相关。”

作为全球领先的营养品公司，康宝莱始终把解决与健康相关的社会问题作为企业责任，把让全世界变得更健康、更快乐作为目标。为了迎合“吃动平衡、健康体重”的主题，在当天的活动中，跑友们不仅能在美丽的锦江乐园中尽情奔跑，康宝莱还特别设置了“奶昔吧”。终点附近有专人为跑友们现场制做奶昔，跑完步后，喝一杯由康宝莱蛋白混合饮料等调制的美味奶昔，不仅解渴，还能为运动后的疲乏身体补充能量。

除了上海锦江乐园的活动以外，康宝莱在西安、广州等10个城市举办康宝莱5K嘉年华活动，共有数千人共同开启一场全民运动嘉年华，进一步倡导“营养+运动=健康”的理念。康宝莱还将举办“2018康宝莱体重管理挑战赛”活动，借此机会将科学的营养生活方式普及给大众。