七郎

面对赛季可能“四大皆空”的局面，恒大的许家印怒了，放言联赛间歇期内，所有外援要全部调整；内援也要做大幅度调整；23岁以上的国内球员没有非卖品。以许家印和恒大俱乐部一贯的执行力而言，一场风暴山雨欲来。

也许是许老板真的气坏了，也许是传达指示的环节出了些许纰漏，事实上，在中超夏季转会窗开启之后，根据规定恒大也只有2个外援更换名额，全部调整的可能性并不存在，但气话所表达的意义却再明显不过，对于现在这支球队表现，恒大高层已经忍无可忍。输给人和后，恒大在联赛中已经3轮不胜，整个5月战绩更是6场不胜。

恒大曾经的辉煌已经不用再赘述，且不说称霸中超七年足以配得上王朝的称号，其两次登顶亚冠更是给中国足球挣足了面子，给总是面对国家队战绩灰头土脸的中国球迷有了扬眉吐气的理由。但所谓顺风说骚话，逆风讲道理。在恒大风光无二的时候，任何的赞誉都是春风拂面，而在逆境袭来的时候，曾经不是问题的问题都可能是问题。

一个不可否认的事实是，从恒大的崛起到王朝建立，其核心的竞争力就是金元足球：以强大的经济实力网罗国内精英，甚至一度达到垄断国脚的程度； 以超标的规格配置外援，无论是孔卡、穆里奇和埃尔克森的组合，还是保利尼奥、高拉特，都曾经具备碾压国内乃至亚洲各大俱乐部的实力。超标的人员配置，再加上高额的奖金刺激，无论是士为知己者死，还是重赏之下必有勇夫，利益驱动之下的恒大战车的确以碾压之势横扫过一切。然而，当战车引擎开始老化，动力开始下降，金元堆积的无力感也会逐渐显露。

冠军拿到手软的同时，奖金和薪金也拿到手软，这就是目前恒大核心球员们的现状，尤其是当这批核心球员都已经进入职业生涯的晚期时，不仅对来自外部的刺激已经逐渐麻木，来自内在的动力恐怕也已经消失殆尽。无意质疑这些球员的职业态度，事实上，即使在上周末输给人和的一战中，抛开战术层面不论，恒大球员的斗志和战意都丝毫没有问题。但问题是，看着那些已经拿到习惯的奖杯供奉在千万豪宅的展示柜里，还有什么可以让他们具备再赢一次的真正欲望。

其实，一个王朝的没落，瞬间崩塌只是表象，潜移默化的懈怠却往往不为人所察觉。也许，现在就谈论恒大王朝的没落还为时尚早，毕竟联赛还未盖棺定论，而以恒大的魄力，在二次引援中大手笔调整内外援也势在必行。然而，对于一向以职业著称的恒大俱乐部而言，核心球员的职业规划危机恐怕才是问题所在——即使所谓的清洗势在必行，谁去谁留，也绝非仅仅是一个技战术层面的问题。所谓王朝建立的基石，如果只是成为这一次或者下一次清洗的对象，那基石永远只是一块石头而已。