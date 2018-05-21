联赛第11轮主场2∶0力克苏宁-上港继续领跑中超积分榜

晨报记者 俞炯

联赛连续四轮没有赢球，这已经是上海上港2015赛季以来最长的中超不胜场次纪录。终于，在昨晚的中超第11轮比赛中，连续征战的上海队咬紧牙关在主场2∶0啃下了江苏苏宁。不但结束了联赛不胜的尴尬纪录，而且保住了中超积分榜第一的位置。

比赛的上半场波澜不惊，除了上港队利用角球机会由贺惯头球破门被吹越位之外，球队并没有太好的机会。倒是江苏苏宁的几次边路传中后的中路包抄在上港队门前制造了险情。

好在，下半场开始，上港队的精神面貌就焕然一新。猛冲猛打，积极拼抢，踢出了最近难得一见的血性和激情。也正是借着士气大振的契机，武磊在第48分钟接奥斯卡的左路下底传中，头球破门，打开了胜利之门。这是武磊本赛季中超联赛的第12个进球，前11轮战罢，他以3球的优势领跑射手榜。

不过上港队似乎又像前几场比赛那样，取得比分领先却变得更加慌乱，急于打进第二个进球来锁定胜局。这反倒是给了江苏苏宁不少机会，如果没有国门颜骏凌的出色发挥，也许比分就被对手扳平了。

最后为球队带来联赛久违胜利的还是本场比赛发挥出色的奥斯卡。第90分钟，他在左路内切后的大力射门再度攻陷了江苏苏宁的球门，直接帮助球队将三分收入囊中。

奥斯卡本场比赛的活跃和出色发挥，和他比赛中位置大幅度前提有着不小的关系。以往只有在球队落后，或者是下半场，奥斯卡才更多地到左路靠前的位置活动，直接用射门或者最后一传来威胁对手的球门。昨晚，奥斯卡在比赛开始阶段就频频前压直接给江苏苏宁的边路防守施加压力。虽然上半场上港队没有取得进球，但是奥斯卡的表现已经不错，下半场他更是直接在左路为武磊送出巧妙传中，成功助攻。最后锁定胜局的一球，也是他最擅长的左边路带球内切后，在禁区前沿大力远射。

在赢下这场关键比赛之后，上港队和山东鲁能同积23分，由于两队还没有交锋过，因此凭借净胜球的优势，上港队守住了中超领头羊的位置。

接下来中超将因为世界杯而进入休赛期。值得一提的是，休赛期后的第一轮比赛就将是中超的榜首大战。上海上港7月17日在客场对阵山东鲁能。