申花客场1∶2不敌天津权健-吴金贵：过程很好，结果非常遗憾

晨报记者 甘慧（天津5月20日电）

仅仅开心了几分钟的申花，被帕托的进球浇灭了从天津拿分回上海的一线希望。在中超联赛申花客场对阵天津权健的比赛中，伤兵满营、阵容极不齐整的申花，1∶2不敌天津权健。赛后，吴金贵在谈到整场比赛时说：“对我们来说，这场比赛非常遗憾，今天整个过程很好，但是结果不好。”

如果放在联赛开始阶段，不可能会有人想象到本场比赛申花的首发阵容。有的位置上，主教练吴金贵不得不派上前一阶段几乎要将板凳坐穿的队员。马丁斯的受伤，莫雷诺备战世界杯的需要，申花全场比赛只能派出两名外援，这跟对方的三外援比起来，肯定是要吃亏不少。

缺少了莫雷诺之后，罗梅罗从边路来到了中路，承担起了全队组织的任务。在他的串联下，申花也踢出了一些自己的特点。全队也通过积极的跑动，制造了一些威胁，甚至可以说在场面上并不输给对手。只是，在机会的把握上，申花本场比赛不及对手，尤其是缺少像帕托这样的超级外援。当申花扳平比分后，帕托前场右路得球突入到了禁区里右侧，右脚劲射打球门近角得手，最终申花1∶2输给了对手。尽管比赛输了，不过确如吴金贵所说“在我手上，不会出现第三场大比分失利的情况”。

帮助申花打入一球的是被球迷称为“核武器”的王伟。去年转会来到申花之后，由于受伤的关系，王伟一年没有上场，这也让他承受了极大的压力，甚至可以说是饱受冷嘲热讽。直到主场与鹿岛鹿角的比赛中登场，并有不错表现，质疑声才停了下来。本场比赛进行到第54分钟，王伟替换拉伤的王林上场。第77分钟，徐友刚在右路突破拿球被糜昊伦绊倒，裁判哨响第一时间给了点球，但是经过视频助理裁判的提醒改判为任意球。罗梅罗主罚任意球，皮球被张鹭扑出后打到了门柱上后弹到了门线前，王伟跟上右脚推射得手，将场上比分扳成1∶1平。

本轮比赛结束后，中超进入了长达近两个月的间歇期。球队将在21日中午返回上海，22日在参加完中国职业俱乐部足球文化宣讲活动后全队正式放假，直到6月4日收假。申花间歇期的第一阶段训练将在康桥基地进行。与权健的比赛中，王林和张璐都是受伤下场，队中的伤员已经达到10人左右。让伤员得到彻底的康复治疗，在间歇期后的联赛中复出，这是这一阶段申花的一项重要工作。